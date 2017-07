Vladimiro Mimica: “Yo no estoy en ninguna carrera parlamentaria”

“Por ningún motivo”. Fue la tajante respuesta que pronunció el ex alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, tras ser consultado si considera a presentarse como candidato a diputado por la región.

Esto luego de una serie de trascendidos que rondaban en la cantera socialista, luego que su nombre fuera propuesto desde Santiago para incorporarse a las listas propuestas por el PS, decisión desde el nivel central que generó adversas reacciones en la dirección regional.

Sin embargo, en el consejo regional del Partido Socialista, que se llevó a cabo el pasado sábado, fueron definidos los cuatro aspirantes que competirán por un cupo al Parlamento, instancia en la que inclusive algunos militantes volvieron a posicionar el nombre de Mimica, el cual no fue considerado al no militar en el partido.

“Yo logré cuatro votos en el Consejo Regional del Partido Socialista, y porque no soy militante obviamente no soy considerado. Está bien, es una decisión soberana del PS, y tienen el legítimo derecho a adoptar los caminos que ellos estimen pertinentes. Me parece bien y no tengo nada que opinar sobre ese tema”, aclaró.

Asimismo, ratificó que “yo no estoy en ninguna carrera parlamentaria”, disipando las dudas que emanaron hace algunos días.

“Yo no estoy en ninguna carrera parlamentaria. Yo no le he pedido a nadie ser candidato. El núcleo Ernesto Guajardo y algunos militantes pusieron mi nombre en el regional del partido como candidato a diputado en calidad de independiente socialista y se los agradezco, pero yo no lo he pedido ni he hablado con nadie”, recalcó.

Del mismo modo, refrendó que “sé que hay muchos que ven con buenos ojos que yo hubiera sido el candidato del Partido Socialista, pero es una decisión que no es de la militancia sino del consejo regional, y ellos han tomado una determinación que yo respeto absolutamente. Además, yo no me voy a inmiscuir en algo en que yo no milito y son los socialistas los que deben resolver sus problemas y no yo”

Finalmente, y en torno a la propuesta de su nombre desde el nivel central para competir por uno de los cupos para llevar a cabo la representación magallánica en el Congreso, Mimica sentenció que “soy amigo de Alvaro (Elizalde) hace muchos años, al igual que de otros socialistas y me han mostrado ellos el interés en que yo participara, por lo cual mi nombre fue propuesto, pero no logró el apoyo dentro del regional. Yo soy respetuoso de las determinaciones que adopte el Partido Socialista, ya las adoptó y les deseo la mejor de las suertes”.