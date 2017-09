Juan Carlos Kalazich: “Voy a ser la sombra del intendente”

Hasta el edificio de la intendencia regional llegó nuevamente ayer Juan Carlos Kalazich, líder del Comité de Defensa de Porvenir para reiterar la necesidad de contar con cuatro especialistas médicos que requerirían los isleños para el nuevo hospital de la ciudad. Se trata de un ginecólogo, internista, anestesista y pediatra.

Kalazich quien llegó acompañado de una comitiva al no obtener una respuesta de parte del intendente Jorge Flies, buscó ser escuchado en la sesión del Consejo Regional de este lunes.

Allí, pese a que no estaba autorizado a hacer uso de la palabra por el reglamento del Consejo Regional, Kalazich intervino de igual manera, señalando que espera que los integrantes del Core manifiesten alguna postura en relación a las demandas de salud de los porvenireños.

“Quiero lo mejor para mi pueblo y no me voy a dejar pisotear para que nos sigan dando limosna. Tengo coterráneos en el Core, Francisco Ross y Patricia Vargas, presidenta y nunca fueron capaces de llamarme para poder apoyar esta gestión”, aseguró Kalazich.

Además, el líder del Comité, señaló que para él no corren intereses políticos ni propios, sino netamente dijo que se aburrió de ponerse de rodillas para seguir solicitando que lleguen especialistas a la isla.

“Los core me escucharon y tengo la esperanza que nos apoyen en la gestión y que mis dos coterráneos, se pongan las pilas y trabajen por mi pueblo, que trabajen en esto que es importante, hay necesidad de salud en Porvenir”, recalcó.

Además, Kalazich indicó que no tiene inconvenientes en sentarse a conversar, pero sólo si le ofrecen soluciones, ya que de lo contrario, pasará a otras esferas, como solicitar que lo reciba la ministra de Salud o llegar hasta la Presidenta de la República para que aborden este tema.

“Voy a ser la sombra del intendente, no me voy a quedar tranquilo con esta situación. Siempre nos han dado limosnas, aspirinas, y nosotros estamos para trabajar por el pueblo de Porvenir”, expresó.

Core de puertas abiertas

Respecto a la situación que se vivió durante la sesión, la presidenta del Core, la fueguina Patricia Vargas, declaró que con los distintos consejeros regionales han estado trabajando permanentemente en los temas de salud que competen a Magallanes, sobre todo lo relacionado con los especialistas, puesto que es un problema a nivel país, y por supuesto a nivel regional y provincial, que admiten, quieren solucionar.

“Más que uno se junte a conversar personalmente, lo importante es qué está haciendo cada uno detrás del rol que le corresponde, y en ese sentido, debo decir que estamos haciendo todos los esfuerzos para solucionar los problemas. Tenemos tres programas de salud en la Comisión Social que se están estudiando y trabajando para llegar a buen puerto. Con el consejero Tolentino Soto, propusimos un plan piloto para ver el tema de las infraestructuras antiguas de los hospitales de Porvenir y de Puerto Natales, y cómo fortalecemos la presencia de especialistas en las distintas comunas de la región, que es el compromiso real, verdadero y que uno puede hacer”, planteó Vargas.

Finalmente la presidenta del Core, dijo que sostendrán una reunión con el intendente Flies para poder conversar sobre las proyecciones en el ámbito de la salud en Magallanes.

“Las puertas del Consejo Regional están abiertas para cualquier organización, o movimiento social que quiera acercarse a conversar con nosotros, pero como presidenta del Core debo decir que hay protocolos que seguir y hoy efectivamente se derrotó un poco dejando que se manifieste don Juan Carlos Kalazich, atendiendo que vienen desde mi pueblo, mi provincia, que tuvieron un viaje difícil, dejamos que se pudiesen expresar, que no es algo habitual, porque nosotros también tenemos leyes que respetar”.

