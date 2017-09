Yerty Pérez Figueroa, quien padece de una rara enfermedad, deberá esperar ahora el fallo de la Corte Suprema: “Fue devastador saber que habían apelado”

“Fue devastador saber que habían apelado. Ellos están jugando conmigo”. Con estas palabras Yerty Pérez Figueroa, de 21 años, intenta buscar explicación respecto de la decisión adoptada por las autoridades de salud local de procurar revertir ante la Corte Suprema el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que ordenó otorgar tratamiento y financiar un costoso medicamento que requiere la joven para combatir una enfermedad poco frecuente.

Yerty padece “hemoglobinuria paroxística nocturna”, enfermedad que genera una destrucción acelerada de las células sanguíneas, principalmente glóbulos rojos. Al descomponerse los glóbulos rojos producen sustancias tóxicas que provocan anemias graves, trombosis e insuficiencia hepática y fallas medulares. Fueron las complicaciones propias de esta enfermedad que la mantuvieron internada en los últimos días en el Hospital Clínico, ya que desde que fue diagnosticada nunca había tenido sus exámenes tan descompensados como le ocurrió en la última semana.

Se trata de una enfermedad poco frecuente, cuyo tratamiento se realiza en base a un medicamento denominado Eculizumab (nombre genérico) o Soliris (nombre comercial), que tiene un valor aproximado de 40 millones de pesos, que requieren muy pocas personas en el mundo por lo que se le conoce como “medicamento huérfano”.

“Mi abogado me dijo que podían (los servicios involucrados) apelar el fallo, pero no creí que lo hicieran. Esto no se lo doy a nadie, porque es horrible, tengo que estar pidiendo ayuda todo el tiempo, porque estoy cansada, estoy amarilla, tengo dolores abdominales, pero ellos (las autoridades de salud) me quieren tener así hasta que esté en riesgo vital”, afirma la paciente, sin poder contener el llanto, añadiendo que el argumento es que no está en riesgo vital, aunque sin tratamiento médico su pronóstico es casi una sentencia.

Para ella, esta enfermedad ha sido un cambio radical en su vida. Hace un año trabajaba como técnico en párvulos, tenía sus ingresos y soñaba como cualquier joven de su edad con distintos proyectos, tales como estudiar o tal vez poder tener hijos, pero eso quedó atrás. Ella debió dejar su trabajo y hay días en que no puede levantarse, está siempre cansada, a ratos luce un color amarillento y siempre padece dolores.

“Ellos (las autoridades de salud) juegan conmigo, me dijeron que me iban a dar el tratamiento, pensé que podría estudiar y tener familia, pero ahora no puedo porque es un riesgo enorme, yo no tengo glóbulos rojos. Cómo pueden hacer eso jugar con una persona”, se pregunta la joven, quien está acompañada por su familia, que ha luchado con ella para tener la posibilidad de acceder al tratamiento médico que requiere su condición de salud.

A sus 21 años, Yerty es de esas personas fuertes que siempre trata de estar bien para que la gente no se dé cuenta de su sufrimiento, el que debe enfrentar todos los días. Pero la apelación del fallo ante la Corte Suprema constituye para ella una noticia devastadora y no puede evitar el llanto, pues, según ella, deberá esperar a estar agonizando para recibir un tratamiento médico que ya se entrega a otros pacientes Fonasa en Chile.

“Yo acudí a todas las instituciones antes de ir a Tribunales. Pedí ayuda y ninguna accedió. En Chile hay doce casos como el mío. Yo he contactado a la mayoría de las personas, ellas me aseguran que con la primera dosis eres otra, el cambio es rotundo. Así supe que hay pacientes a quienes les han dado el tratamiento aunque no están en riesgo vital, de hecho hay personas que simplemente enviando carta les dieron el tratamiento, entonces no entiendo por qué a mí no me lo pueden entregar”, reclama.

Complicado estado de salud

Tras conocer el fallo favorable de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el anterior fin de semana pasado, debió ser internada por su complicada condición médica. El lunes 28 de agosto le realizaron múltiples exámenes, que arrojaron un grave deterioro de su estado de salud por lo que debió ser internada en el Hospital Clínico y al recibir el alta médica se impuso de los recursos de apelación presentado contra el fallo que la favorecía.

A raíz que padece las complicaciones propias de la enfermedad, entre ellas anemia severa y problemas biliares, que le provocan fuertes dolores, ella podría ser intervenida quirúrgicamente. “Deben hacerme una transfusión de sangre, pero no me la harán todavía debido a que el cirujano está con licencia y ante la complejidad de su diagnóstico, no quieren que la intervenga otro cirujano”, complementa.

“Yo voy a seguir luchando y voy a poner todo de mi parte, pero no puedo seguir así. Cuando me dijeron te van a dar el tratamiento fue una alegría enorme y que ahora me digan no es que no te lo podemos dar porque no estás en riesgo vital todavía fue devastador. Ahora si la Corte Suprema dice que ‘no’, aunque me muera no se puede hacer otra cosa”, puntualizó.

Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de protección en su favor, obligando al Ministerio de Salud, Servicio de Salud Magallanes, secretaría regional ministerial de Salud, Fondo Nacional de Salud y al Hospital Clínico de Magallanes entregar el tratamiento médico a la paciente. Sin embargo, todas las instituciones apelaron el fallo, con excepción del Ministerio de Salud.