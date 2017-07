Zona Franca: ampliación de atención en domingos y festivos destaca como punto fuerte en acuerdo final entre SRI y usuarios

Ayer y tras casi una década de desencuentros administrativos y judiciales, la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) -actual concesionaria de Zona Franca en Punta Arenas- y los usuarios del recinto, agrupados en Cámara Franca A.G. firmaron en dependencias de la intendencia regional, la ansiada acta de acuerdo de condiciones, con la cual ambas partes logran la pacificación definitiva de las relaciones en torno al recinto franco.

En el acto, acompañado por el intendente Jorge Flies y el biseremi de Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, Christian García, las partes dieron a conocer los cambios esenciales que vienen, los que van desde la modificación de horarios, hasta el término de contrato para los denominados ‘usuarios antiguos’ a contar del 9 de agosto próximo, hecho que implicará la estandarización del régimen de los mismos a contar del 10 de dicho mes.

Sumarán, domingos

y festivos

A saber, los puntos abordados en la negociación consideran el inicio de una nueva etapa, con variados cambios y siendo uno de los más relevantes de cara a la comunidad, el que tanto los módulos, como los locales, espacios e islas de las etapas I y II del módulo central, deberán atender al público no sólo de lunes a viernes (de 11 a 13 horas y de 15 a 20,30 horas) y el sábado (de 11 a 20,30 horas), sino que la apertura se amplía a los domingos y festivos (de 11 a 13 horas y de 15 a 19,30 horas).

En diciembre, las atenciones en sábado y domingo será continuada, hasta las 20,30 horas, rigiendo ello para domingo anterior al 25 de diciembre de cada año, o de esa fecha, luego de lo cual aplicarán los horarios anteriormente descritos.

Avenida principal

Pero no sólo los horarios constituyen un cambio radical. Del mismo modo y con el objetivo de lograr una línea acorde al carácter comercial del recinto franco, el acuerdo considera para el sector que está frente a la avenida principal (Av. 2 Sur), las construcciones existentes deberán contar con una sala de ventas, exhibición y/o showroom, modificaciones las cuales tendrán 6 meses como proyecto para ser presentadas -desde el 10 de agosto o antes- e iniciar así la ejecución, en el plazo de un año plazo.

Mejoras a módulo central

El acuerdo fija su atención también en el módulo central, para el cual se aplicarán medidas tendientes a potenciar la imagen y presentación de los locales comerciales. Ello implicará que a contar del inicio del nuevo régimen de contrato, los usuarios deberán presentar un proyecto de remodelación -en plazo máximo de 30 días de la entrada en vigencia del contrato- para sus vitrinas, pavimentos de piso, cielo, iluminación y mobiliario, todo ello en línea con el mix comercial de cada locatario y en un plazo de ejecución máximo de 60 días. De este modo, la apertura del local remodelado no deberá pasar del 15 de noviembre de 2017, salvo situaciones excepcionales que ameriten extender el lapso para cumplir la operación.

Módulos, etapa I y II

El contrato de arrendamiento de módulos para la etapa I y II será por 6 años plazo y el derecho de asignación será de 2UF por metro cuadrado por cada año de vigencia del contrato.

A su vez, el acuerdo sostiene que la renta de arrendamiento para este ítem es de US$20 por metro cuadrado -por mes o fracción- y tendrá un alza de US$3 por metro cuadrado cada cuatro años, desde iniciado el contrato, sin perjuicio de la reajustabilidad trimestral del índice USPPI, que aplica para toda persona o entidad legal en los Estados Unidos que recibe el beneficio principal, monetario o de otra manera, de la operación de exportación, en dólares.

Arrendamiento de terrenos

Para el caso de terrenos, la renta de arrendamiento, será de US$1 por metro cuadrado, por mes o fracción de mes y se incrementará en US$0,10 por metro cuadrado, cada cuatro años.

Un aspecto importante a referir es que una vez que terminen los contratos de los usuarios antiguos -9 de agosto-, estarán disponibles para ser arrendados a potenciales usuarios, un total de 141 contratos de terreno y 76 de módulo. Por lo anterior y con el propósito de fomentar el arrendamiento de dichos espacios -u otros-, SRI (que tiene la concesión de Zona Franca hasta 2030) determinó exceptuar del pago del derecho de asignación a quienes renueven o suscriban contrato entre el 5 de julio (hoy) y el 21 de julio de este año, ya sea de arrendamiento con la concesionaria o bien un instrumento en el que manifieste su intención ‘real, seria e irrevocable’ de suscribir a la brevedad un contrato de arrendamiento de los inmuebles referidos de la Zona Franca, ello conforme a las condiciones vigentes a partir del 10 de agosto.

Valoración

El intendente Jorge Flies valoró el fruto de tres años de trabajo en esta materia y señaló que para el gobierno regional, las implicancias son claras, mientras que el biseremi García, complementó diciendo que los ayer firmantes “deben tener reglas claras para poder hacer sus proyecciones de negocios de aquí al 2030. La única forma de que los privados hagan alguna inversión es teniendo certeza jurídica”.

Por su parte, el presidente de Cámara Franca, Luis Lépori, además de dar una positiva mirada al acuerdo, dejó en claro que todos los cambios descritos se preveían en los usuarios -incluida la atención en domingos y festivos- y descartó en el caso de los mayores costos de arriendos y modificaciones a locales deriven en un aumento de precio para los consumidores. Destacó el respaldo del 75% de los socios durante la última asamblea asociada a este proceso de acuerdo.

Mientras, el gerente de SRI, Eugenio Prieto, detalló que se espera la renovación de entre 350 a 400 contratos con usuarios, precisando que la mayoría de ello corresponde a los de depósito público, aunque para locales y terrenos se estima una renovación de 170 contratos.

Finalmente, la presidenta del Sindicato de SRI -que aglutina 28 trabajadores- María Eliana Caro se mostró conforme con los resultados de esta firma y señaló que esta representa tranquilidad para los trabajadores, agregando que “estamos ahora más que nunca dispuestos a seguir trabajando con el mismo compromiso”.

Relacionado