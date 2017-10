70 máquinas se esperan para las Tres Horas

El 28 y 29 de octubre, en el tradicional circuito “Dorotea” de 16 kilómetros de longitud, se correrá la 36ª edición de las Tres Horas Automovilísticas de Puerto Natales, prueba considerada la más rápida de las que se disputan en el país y que es organizada por el Club de Automovilismo Patagónico Sur (Caps).

Los dirigentes natalinos Humberto Bravo, presidente, y Carolina Barrientos, secretaria, viajaron a nuestra ciudad para efectuar el lanzamiento de la competencia, mostrándose optimistas en cuanto a lo que será esta nueva versión de la emblemática competencia, esperando alcanzar una participación cercana a las setenta máquinas. A la fecha ya hay una inscripción de treinta autos.

Junto a todo lo que es la parte administrativa de la prueba, y al igual que en las ediciones anteriores, para esta versión la seguridad será prioridad considerando que desde el año pasado se cuenta con un trazado del “Dorotea” totalmente asfaltado, por lo que se adoptarán medidas de protección en favor de los espectadores y también se intervendrá el circuito con la instalación de “chicanas” y/o “embudos” que permitirá una reducción de la velocidad en algunos sectores críticos.

En cuanto a la parte reglamentaria, serán siete las categorías participantes, siempre y cuando dispongan de un mínimo de seis autos cada una.

CATEGORIAS

Destacan las series “A”, de 0 a 1.400 c.c. carburados; la “B”, hasta los 1.600 c.c. ocho válvulas (Clase 9); la “C”, hasta lo 115 HP o 1.600 c.c. doble leva (N-2); la “D”, Monomarca Hyundai; la serie “E”, de 1.401 a 2.000 c.c. carburada; la G”, Monomarca Honda 1.500 c.c. y la “F”, de 2.001 a 2.500 c.c. a inyección.

Las inscripciones se recibirán hasta el 25 de octubre con un valor de 60 mil pesos por auto, fichajes que se pueden hacer a través del correo capsnatales2107@gmail.com, debiendo disponer los corredores de su licencia deportiva Fadech vigente.

Para esta edición no se podrá correr con copiloto o navegante, pero sí podrá hacerlo un segundo piloto que puede repartirse las horas de competencia con el titular.

El sábado 28 se contempla realizar la clasificación en el sector de los “Huertos Familiares”, pudiendo los corredores disponer la opción de realizar dos piques para conseguir su mejor tiempo, debiendo ser menor a los 2”50”. Quien no alcance ese “crono” mínimo no podrá largar la carrera.

La prueba está programada para comenzar el domingo 29 a las 13 horas, disputándose en una sola etapa de tres horas continuas, partiendo con “pace car” en el sector de “Cerro Pancho” hasta la rotonda, donde los autos comenzarán su andar a velocidad plena. La bajada de la bandera a cuadros se realizará en el “Cerro Pancho”. No se cobrará entrada.