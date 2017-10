“A Vidal le gusta tomar sus copetes, pero no creo que ande ‘curao’…”

Marcelo Ríos, quien se encuentra radicado en Estados unidos, retornó por algunos días al país para promocionar un negocio de camisetas que llevan impresas sus frases más conocidas.

Y en medio de la actividad publicitaria, el ex número uno del mundo, conocido por su carácter frontal y las polémicas fuera de las canchas, no dudó en abordar cuanto tema se le planteó en el programa Bienvenidos de Canal 13.

Consultado por Martín Cárcamo sobre la Selección Chilena y su fracaso al no clasificar al Mundial de Rusia, el “Chino” afirmó que “tenís tiempos buenos y tiempos malos. Creo que se pintó a la Selección como algo muy bueno y el bajón fue muy fuerte”.

“Quedarse sin Mundial, después de ganar dos veces la Copa América, fue complicado. ¡Eramos los mejores del mundo, po’ weón’… Todos creíamos que habíamos salido del hoyo. Creo que fue mala suerte por esos dos partidos que perdimos (ante Paraguay 0-3 y Bolivia 0-1). Hablaba con un amigo de que íbamos a ser campeones del mundo… Nos hicimos expectativas muy grandes y ahora resulta que no somos nadie”, apuntó Ríos.

PIZZI Y VIDAL

Ríos, hincha de Universidad Católica, afirmó que “nunca me gustó (el técnico Juan Antonio) Pizzi, pero no me voy a tirar contra él… Todos tienen un poco de culpa porque son un equipo”.

En cuanto a las críticas que apuntan a la indisciplina de Arturo Vidal como uno de los factores que influyó en el fracaso de la Selección, el ex tenista enfatizó: “Como deportista tenís tus momentos para pasarla bien. Yo lo pasaba bien. Hay momentos que no corresponde, yo no tengo idea de la vida de Vidal, me han llegado rumores, pero no sé si son verdad… La vez que pasó lo del choque, si hubiese estado Bielsa, lo saca”.

“Al nivel que juega, no creo que ande ‘curao’… Se debe tomar sus copetes y le gusta. Pero qué lata que hablen de los jugadores cuando pierden”, remató el “Chino”.