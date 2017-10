Abogado chileno denunció a Perú y Colombia ante la Fifa

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, y el primer vicepresidente Andrés Fazio aseguraron días atrás que no iban a reclamar pese al “evidente” pacto de no agresión entre Perú y Colombia, que en los últimos cinco minutos del partido que empataron 1-1 en Lima optaron por no atacar.

El resultado terminó dejando fuera del Mundial de Rusia a la “Roja”, que necesitaba un triunfo “cafetero” para entrar al repechaje, mientras que Colombia entró directo y Perú va a la repesca.

Las imágenes de TV captaron el momento en que Radamel Falcao supuestamente les pedía a los jugadores peruanos “cerrar el partido” en empate y los mismos futbolistas incaicos y el goleador colombiano lo reconocieron finalizado el compromiso.

RECLAMO

Pero ahora apareció un abogado chileno que no soportó esto. Luis Mariano Rendón envió un fax al ente rector del fútbol mundial acusando “colusión” de peruanos y “cafeteros”.

“Tomé la decisión al darme cuenta que la colusión entre los jugadores de Perú y Colombia fue evidente, escandalosa. Una actitud antideportiva y que debe ser sancionada y que perjudicó a Chile”, explicó el ex candidato a Senador por Santiago.

REGLAMENTARIO

Pero, ¿puede tomar esta medida una persona ajena a la ANFP? De acuerdo al Código de Disciplina de la Fifa, sí. “Cualquier persona o autoridad puede comunicar a los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la Fifa. Tales denuncias deberán formularse por escrito”, dice el artículo 108 número 2 del documento.

“Efectivamente puede un tercero ajeno presentar una denuncia y / o solicitud a la Fifa pidiendo que sea esta última finalmente quien investigue los hechos que motivan la denuncia”, confirman desde la ANFP.

“Si los hechos denunciados revisten características de gravedad evidente que perjudiquen la normativa, la Fifa debería considerar por igual la fuente u origen de la denuncia”, complementaron.

“CONCEPTO ERRADO”

Rendón dice no entender por qué la ANFP desistió de alegar. “Hay un concepto errado que no podemos llegar al Mundial por secretaría. Pero esto debe ser sancionado, porque sino va a quedar establecido que es una cosa lícita y se van a poder manejar los partidos. Por eso pido tener por interpuesta una denuncia ante la Comisión de Disciplina de la Fifa, abrir una investigación de los hechos que incluya las diligencias que se solicitarán en un otrosí y en definitiva, excluir de la competición en el Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse el años 2018 a los equipos de Colombia y Perú o, en subsidio, sustraer a ambos equipos los puntos obtenidos antideportiva e ilícitamente”, argumentó el abogado en su fax a la Fifa.

MAS ABOGADOS

Rendón no está solo. También se le sumaron en las últimas horas los letrados Raúl Meza y David Wellman, sustentando sus denuncias con las declaraciones de los mismos jugadores que reconocieron conversaciones para mantener el empate y con otros casos similares donde el ente con sede en Zurich actuó.

Ahora sólo resta esperar si el ente rector del fútbol mundial toma en cuenta estas denuncias. Y puede que después de esto sean más los chilenos que quieran hacer cambiar la suerte de una “Roja” que, al menos en la cancha, fracasó.