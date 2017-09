Acosta tendría depresión, no Alzheimer

“Me dicen que tengo unas cositas, pero no sé lo que dicen… Yo no tengo nada. Voy a estar bien y seguiré dirigiendo sin problemas”, comentó el entrenador en una cena de homenaje con presencia de varios ex mundialistas. Su representante explicó que “hace unos meses” tuvo dos accidentes cerebrovasculares, “pero se puede recuperar”. A su juicio, “yo creo que Nelson tiene un problema de depresión”.

Nelson Acosta, quien durante los últimos días ha aparecido en los medios de prensa debido a un supuesto padecimiento de Alzheimer, fue homenajeado en una cena por varios ex mundialistas de Francia 1998, además de otros personajes ligados al fútbol que lo han acompañado durante su carrera.

El pasado 3 de septiembre La Tercera informó que el ex técnico de la “Roja” sufría el mal de Alzheimer y que había decidido retirarse de la actividad a sus 73 años.

DESMENTIDO

Sin embargo, su representante Miguel Planas desmintió la noticia esta semana aclarando que, si el entrenador tiene algún problema, es de depresión.

“No sé de dónde salió el tema del supuesto Alzheimer de Nelson. De hecho, antes que saliera la nota en La Tercera, les escribí un correo tratando de desmentir la situación… Yo creo que Nelson tiene un problema de depresión”, aseguró a la cadena Fox Sports.

Acto seguido, detalló su situación médica. “Hace unos meses sufrió un problema cerebral (dos accidentes cerebrovasculares) que lo dañó, pero se puede recuperar, en cambio el Alzheimer no se recupera”, explicó el agente.

HOMENAJE

Varios mundialistas de Francia 1998 como Javier Margas, Miguel Ramírez y Marcelo Vega estuvieron presentes en la cena. También acompañaron a Acosta su fiel “escudero”, el preparador físico Italo Traverso; el ex presidente de la ANFP, Ricardo Abumohor; e Ivo Basay, con quien en su momento estuvo enemistado cuando decidió no llevar al “Hueso” a Francia. Asimismo, Marcelo Salas e Iván Zamorano enviaron afectuosos saludos al entrenador.

“Cuando se hacen las cosas con ganas y a lo mejor las mereces, tienes que estar muy agradecido. Entre los que vinieron y armaron esto, está Miguel Planas, quien es una persona por la que yo tengo mucho respeto y somos amigos de muchos años”, comentó Acosta a medios radiales.

“NO TENGO NADA”

Consultado por su estado de salud, el entrenador que también dirigió entre otros a Unión Española, Cobreloa, Everton y la Selección de Bolivia, comentó: “Me dicen que tengo unas cositas, pero no sé lo que dicen… Yo no tengo nada, no me veo con ese problema. Estoy tranquilo. Si el día de mañana tengo una enfermedad la tendré y punto, pero no voy a hacer un show. Ahora dejé el fútbol por unos meses, pero creo que no sentiré nada. Voy a estar bien y seguiré dirigiendo sin problemas”.

“Es una cosa que no entiendo mucho, porque de repente te dicen una cosas, pero no te dicen bien lo que tienes. Me dijeron que no puedo manejar, no me dijeron nada sobre entrenar… Desde los 11 años que manejo sin tener un problema nunca, pero me dijeron que no lo hiciera y lo dejé”, complementó Acosta, agregando que, “si yo me siento bien, sin ningún problema, entonces ¿cómo no voy a estar agradecido?”.

HITO MUNDIALISTA

Respecto a cuál estima que es el hito más importante de su carrera, Acosta dijo que “el Mundial de Francia fue una cosas muy importante, pero salir campeón con varios equipos o la medalla de los Juegos Olímpicos que no la teníamos, también. Cuando Chile estuvo 16 años sin ir a Mundial y me hice cargo de la Selección fue especial”.

En tanto, Ricardo Abumohor tuvo palabras de agradecimiento para el DT. “Encontrarme con Nelson ha sido muy emotivo. Valoro los procesos que vivimos con su entrega, frontalidad, lealtad y sentimiento que siempre entregó y valoró aún más lo que le entregó a Chile”, destacó el ex mandamás del fútbol chileno, hoy al frente de la sociedad anónima que administra a O’Higgins.

MEJORES CAMPAÑAS

Cabe mencionar que, como entrenador, Acosta ha sido campeón con Unión Española (Copas Chile 1992 y 1993), Cobreloa (Apertura 2003 y Clausura 2004) y Everton (Apertura 2008).

En Copa Libertadores sus mejores actuaciones fueron los cuartos de final que alcanzó con Unión Española en 1994 y Cobreloa en 2003.

Con la Selección, además de clasificar a Chile a un Mundial después de 16 años de “sequía” y acceder hasta octavos de final en la cita de Francia ‘98, también logró medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y a nivel de Copa América su registro más destacado fue un cuarto puesto en Paraguay 1999.