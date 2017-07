Durante toda la Copa Confederaciones, incluso en la previa del torneo, Joachim Löw no se cansó de elogiar y declararse “admirador” de la Selección Chilena.

Pero el discurso del entrenador de Alemania tuvo un matiz inesperado luego de vencer a la “Roja” en la gran final del torneo.

Es que el DT germano se acordó de los dichos de Arturo Vidal, quien había señalado el día previo al choque que “si Chile gana, será el mejor del mundo”.

Esas palabras fueron tomadas por el técnico, quien una vez culminado el encuentro en San Petersburgo, le respondió al centrocampista del Bayern Munich. “Arturo Vidal dijo que si Chile ganaba, iba a ser el mejor del mundo. Pero Alemania sigue siendo el mejor del mundo…”, lo repasó el técnico.

ORGULLOSO

Löw se mostró “muy orgulloso” de que un grupo de jugadores “sin experiencia internacional” haya conseguido ganar un trofeo ante un equipo “muy bueno” y “experimentado” como Chile.

“Nos merecimos ganar el trofeo. Mis jugadores tenían una gran sed de victoria. Ha sido un partido mágico para nosotros. El equipo tuvo que aguantar mucho, luchamos por cada balón y por cada metro. Los chilenos no son precisamente tímidos”, enfatizó.

“Chile quería la victoria. Tuvo más el balón y dispuso de buenas ocasiones. Es un equipo con jugadores fantásticos. Pero tenía la impresión de que no marcarían, ya que estábamos defendiendo muy bien”, apuntó.

TER STEGEN

En tanto, el portero Marc-André Ter Stegen aseguró que Alemania tiene “un equipazo” y que “merecimos ganar” el partido.

“Contamos con muchos jugadores que querían ganar y que lucharon hasta el final para lograr un sueño. Sin haber jugado mucho juntos, hemos estado a un gran nivel”, subrayó.

En tanto, el mediocampista Joshua Kimmich reconoció que “no fue fácil ganar, pero pudimos aprovechar el error del rival para marcar el gol”.

