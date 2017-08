Alexis no da más y Henry lo apoya

La teleserie del futuro de Alexis Sánchez sumó un nuevo capítulo a sólo tres días de que cierre el mercado de fichajes en el fútbol europeo.

Después de la dura derrota el pasado fin de semana ante Liverpool (0-4), el tocopillano definitivamente habría decidido poner punto final a su historia con la camiseta de los “gunners”.

El sitio inglés Independent aseguró que el goleador histórico de la “Roja” solicitó el “transfer request” para poder dejar ahora el club de Londres.

El tocopillano habría hecho oficial su deseo de salir de la institución y tomar la oferta que hace semanas le viene haciendo el Manchester City de Pep Guardiola.

“Transfer request” es un requerimiento que existe en Inglaterra para cuando un jugador no quiere seguir en el equipo con el cual aún mantiene contrato vigente.

VIA “DIPLOMATICA”

Esta solicitud es una vía diplomática que se ocupa para manifestar la insatisfacción del futbolista con su entidad y que de cierto modo “obliga” a la institución a negociar su salida.

Si bien el club en cuestión no está forzado a vender al jugador, al usarlo el futbolista queda públicamente demostrado que el deseo de quien lo solicita es no seguir en un lugar en el que no se siente a gusto. Como el caso de Alexis.

De todos modos, así como Independent da por hecha la solicitud del chileno, sitios como Mirror informaron que desde el Arsenal han negado esta versión, por lo que el futuro de Alexis sigue en el aire.

Cabe mencionar que, aunque ya jugó ante Liverpool, el reglamento le permite a Alexis emigrar antes del cierre del período de pases este jueves 31.

DECEPCIONADO

La frustración de Alexis en la derrota del fin de semana fue evidente a través de las imágenes y no pasó inadvertida para una “leyenda” del Arsenal, el ex astro francés Thierry Henry, quien solidarizó con el tocopillano.

“¿Por qué se quedaría Alexis después de ver esto, después de este tipo de actuación?… Por eso ellos (Sánchez y Alex Oxlade-Chamberlain) no han renovado. Hay algo que está mal en Arsenal”, declaró Henry en Sky Sports.

“La forma en que Arsenal perdió el partido es el problema. Estamos hablando de compromiso… ¿Dónde está el compromiso del equipo?… Todo lo que se ha visto hoy lleva pasando diez años”, se quejó molesto.