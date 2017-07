Arturo Vidal: “Si ganamos a Alemania, vamos a ser la mejor selección del mundo”

“No es que lo digamos de la boca para afuera. Lo hemos demostrado en todos los partidos. Le ganamos a Argentina dos finales en años seguidos. Ya le ganamos a Portugal, campeón de Europa… Y si ganamos mañana (hoy), vamos a ser la mejor selección del mundo”.

Estas fueron las declaraciones que emitió ayer el mediocampista del Bayern Munich y seleccionado nacional, Arturo Vidal, previo a la final de la Copa Confederaciones Rusia 2o17, que se disputará en pocos minutos más.

“Claramente, mi mentalidad es ser un ganador. Eso me ha llevado a estar donde estoy, a jugar en el Bayern, que, para mí, es el mejor equipo del mundo. Si no tuviera esa personalidad, no sé si estaría acá hablando. Espero que me acompañe hasta el día que me retire. Si no la tuviera, no podría ser futbolista”, sentenció en Rey Arturo.

Sobre Alemania, dijo: “Es un equipo muy fuerte, un equipo joven. Siempre dijimos que no había que mirarlos como un equipo B. Yo conozco a sus jugadores, de alto nivel técnico y físico. Chile y Alemania son dos equipos que se merecen estar en la final”, recalcó.