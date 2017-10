Barrabases y Sokol comparten la punta

Barrabases venció a Jorge Toro 2-0 y Sokol perdió con Carlos Dittborn 3-4, lo que dejó ocupando el primer lugar a Barrabases y Sokol en la primera división del torneo Clausura del futbolito senior donde se disputa la copa Recasur.

RESULTADOS

Los resultados de los partidos en las diversas series que se jugaron durante la semana pasada fueron los siguientes:

Primera división

8ª fecha

Barrabases 2 – Jorge Toro 0.

9ª fecha

Impresos Torres 4 – Gob. Viel 0.

Espartanos 0 – Colo Colo 0.

Esencias 2 – Prensa Austral 1.

Arco Iris 4 – B. Fernández 2.

C. Dittborn 4 – Sokol 3.

Jorge Toro 2 – Scout 2.

Segunda división

8ª fecha

San Martín 3 – Patagonia 0.

9ª fecha

R. Miranda 1 – San Martín 0.

Dragones 5 – Prat 4.

Servisalud 6 – Cosmos 2.

R. Correa 3 – Naval 2.

Audax 5 – La Hermandad 2.

Magallanes 4 – Industrial 1.

Patagonia 8 – Secreduc 1.

Batallón 3 – Tacopa 1.

Serie Top-43

Grupo 1

6ª fecha

Naval 1 – Colo Colo 0.

Patagonia 4 – Batallón 1.

Cosmos 2 – Arco Iris 2.

Prat 6 – Cosal 2.

Serie Top-50

Grupo 1

5ª fecha

Imp. Torres 2 – R. Correa 1.

Jorge Toro 3 – Montecarlo 1.

Magallanes 2 – Cosmos 0.

Dragones 11 – Barrio Norte 4.

Grupo 2

4ª fecha

Anese 2 – Sokol 1.

5ª fecha

Autobuses 4 – Anese 3.

Prat 3 – Gob. Viel 1.

Audax 5 – Cosal 1.

Scout 4 – Sokol 1.

Serie Top-55

7ª fecha

Cosal 8 – Dragones 0.

Montecarlo 5 – Jorge Toro 2.

Autobuses 5 – Prat 2.

Scout 4 – Patagonia 0.

Magallanes 6 – Naval 2.

Barrabases 1 – Pudeto 0.

R. Correa 3 – C. Dittborn 1.

POSICIONES

Primera división

1.- Barrabases y Sokol, 21.

3.- Arco Iris, 20.

4.- Colo Colo, 16.

5.- Prensa Austral, 15.

6.- Espartanos y Esencias, 13.

8.- C. Dittborn, 12.

9.- Jorge Toro y G. Viel, 10.

11.- B. Fernández, 9.

12.- Scout, 8.

13.- Cosal e Impresos Torres, 5.

Segunda división

1.- Servisalud, 22.

2.- R. Correa, 20.

3.- San Martín, 18.

4.- Dragones, Naval y R. Miranda, 17.

7.- Batallón, 13.

8.- Cosmos, 12.

9.- Audax y Prat, 11.

11.- Patagonia, 10.

12.- Industrial y La Hermandad, 6.

14.- Magallanes, 5.

15.- Secreduc, 2.

16.- Tacopa, -3.

Serie Top-50

Grupo 1

1.- Naval, 12.

2.- Prat, 10.

3.- Colo Colo, Cosal y Arco Iris, 7.

6.- Gob. Viel, 5.

7.- Patagonia y Cosmos, 4.

9.- Esencias, 3.

10.- Dragones, 1.

11.- Batallón, -2.

Grupo 2

1.- Sokol, Barrabases, Scout y Jorge Toro, 9.

5.- R. Correa y San Martín, 7.

7.- C. Dittborn, 5.

8.- R. Miranda, 3.

9.- Audax y Secreduc, -3.

Serie Top-50

Grupo 1

1.- Magallanes, 15.

2.- Imp. Torres, Montecarlo y Jorge Toro, 9.

5.- Delegados “50” y Cosmos, 6.

7.- R. Correa, Colo Colo y Dragones, 3.

10.- Barrio Norte, -7.

Grupo 2

1.- Audax y Scout, 13.

3.- Naval y Prat, 10.

5.- Barrabases, 8.

6.- Anese, 6.

7.- Cosal, 4.

8.- Autobuses, 3.

9.- Sokol y Gob. Viel, 0.

Serie Top-55

1.- Scout, 21.

2.- Magallanes, 19.

3.- Cosal,15.

4.- Montecarlo, 14.

5.- Autobuses y J. Toro, 13.

7.- Barrabases, 11.

8.- C. Dittborn y Pudeto, 9.

10.- Naval, 5.

11.- R. Correa, 4.

12.- Patagonia, 3.

13.- Prat y Dragones, 0.

PROGRAMACION

Jueves 12

Cancha 1

20,00: Delegados “50” – Impresos Torres (Top-50).

21,05: Gob. Viel – Cosmos (Top-43).

Cancha 2

20,00: Arco Iris – Batallón (Top-43).

21,05: Patagonia – Dragones (Top-43).

Sábado 14

Cancha 1

15,00: Montecarlo – Cosmos (Top-50).

16,05: Cosal – Prat (Top-50).

17,10: Tacopa – Patagonia (2ª).

18,15: Barrabases – Colo Colo (1ª).

19,20: B. Fernández – Jorge Toro (1ª).

20,25: Imp. Torres – Arco Iris (1ª).

21,30: La Hermandad – Industrial (2ª).

Cancha 2

15,00: Magallanes – Imp. Torres (Top-50).

16,05: Barrabases – Audax (Top-50).

17,10: Sokol – Autobuses (Top-50).

18,15: Cosal – Naval (Top-55).

19,20: R. Correa – Cosmos (2ª).

20,25: Esencias – Gob. Viel (Top-43).

21,30: Cosal – Batallón (Top-43).

Domingo 15

Cancha 1

10,00: Prat – Scout (Top-55).

11,05: Magallanes – Pudeto (Top-55).

12,10: R. Correa – Colo Colo (Top-50).

13,15: Barrabases – C. Dittborn (masters 60).

14,20: Magallanes – San Martín (2ª).

15,25: Prat – Audax (2ª).

16,30: Servisalud – Dragones (2ª).

17,35: C. Dittborn – Prensa Austral (1ª).

18,40: Scout – Gob. Viel (1ª).

19,45: Sokol – Cosal (1ª).

20,50: Espartanos – Esencias (1ª).

Cancha 2

10,00: R. Correa – Autobuses (Top-55).

11,05: Barrabases – J. Toro (Top-55).

12,10: Dragones – Patagonia (Top-55).

13,15: Scout – Prat (masters 60).

14,20: Dragones – Jorge Toro (Top-50).

15,25: Gob. Viel – Anese (Top-50).

16,30: Montecarlo – C. Dittborn (Top-55).

17,35: Scout – Naval (Top-50).

18,40: Batallón – Naval (2ª).

19,45: R. Miranda – Secreduc (2ª).

20,50: Scout – Barrabases (Top-43).

Martes 17

Cancha 1

20,00: Delegados “50” – Colo Colo (Top-50).

21,05: La Hermandad – Dragones (2ª).

Cancha 2

20,00: Prat – C. Dittborn (Top-55).

21,05: Naval – Prat (Top-43).

Jueves 19

Cancha 1

20,00: Naval – Barrabases (Top-50).

21,05: Cosal – Esencias (Top-43).

Cancha 2

20,00: Barrio Norte – Delegados “50” (Top-50).

21,05: R. Correa – Jorge Toro (Top-43).