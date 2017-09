Beausejour es baja ante O’Higgins

Jean Beausejour no fue citado para el choque que Universidad de Chile tendrá hoy con O’Higgins a partir de las 18 horas en el estadio Nacional, con arbitraje de Julio Bascuñán.

El lateral zurdo llegó resentido de su participación con la “Roja” en las clasificatorias y el cuerpo técnico comandado por Angel Guillermo Hoyos decidió resguardar el estado físico del jugador.

De esta manera, el argentino Fabián Monzón asoma como titular para el choque ante los celestes, en el marco de la sexta fecha del torneo Transición.

Felipe Seymour, aquejado de sinusitis, podría sumarse como baja, por lo que en la zona de contención aún no se define el compañero de Lorenzo Reyes. Las opciones son Rafael Caroca y Rodrigo Echeverría.

Tentativamente, la “U” formará hoy con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Fabián Monzón; Rafael Caroca (Rodrigo Echeverría), Lorenzo Reyes; Yerko Leiva, Gustavo Lorenzetti; Isaac Díaz y Mauricio Pinilla.

HABLA HOYOS

“Le tenemos un respeto muy grande a O’Higgins, a los jugadores, al equipo. Es una institución hermosa, que crece. Sería una imprudencia de nosotros, por tres o cuatro resultados, no valorar lo que es el club”, comentó Hoyos respecto al adversario de turno.

El entrenador de la “U” valoró la forma cómo su plantel se recuperó tras perder el superclásico en el Monumental (1-4) en la fecha anterior. “A quién no le duele perder con el eterno rival, al que además hace muchos años no lo puede vencer en su casa. Agradezco a los jugadores por lograr un cambio de chip rápido”, enfatizó el DT, refiriéndose a que días después la “U” avanzó a cuartos de final de la Copa Chile con dos victorias sobre Audax Italiano (3-0 y 1-0).

“No es fácil enfrentar otra competencia a las 72 horas de un clásico, pero consolidamos una buena serie y eso hace que ya no vivamos el pasado. El presente me dice que estamos clasificados. Y que no lo este Colo Colo o Universidad Católica en el torneo demuestra que hay una paridad en el fútbol”, finalizó Hoyos.