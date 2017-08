Benegas: “Ojalá sólo sea un susto”

Universidad de Chile espera recuperar esta semana al lateral Matías Rodríguez, quien se perdió el partido ante Huachipato (3-2) por molestias físicas, pero podría perder al delantero argentino Leandro Benegas, quien salió lesionado promediando el primer tiempo contra los “acereros”.

“Ojalá sólo sea un susto… Sufrí un dolor en la rodilla izquierda y me hice los exámenes. Estamos esperando los resultados para ver qué sale, más que nada por precaución. No me sentía al 100 por ciento y preferí salir para prevenir cualquier cosa que se pudiera dar”, explicó el atacante.

Benegas considera que el superclásico de este domingo al mediodía en el Monumental “es un partido importante para toda nuestra gente y todos tenemos que aportar desde el lugar que nos toque para sumar”.