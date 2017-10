Berizzo y “Muñeco” Gallardo descartan dirigir la Selección

Eduardo Berizzo, entrenador argentino del Sevilla en la Liga Española, aseguró que va a cumplir el contrato que tiene con el club andaluz y que “no quiere formar parte de una especulación”.

Así respondió el ex técnico de O’Higgins y Celta de Vigo al ser consultado por la posibilidad de sentarse en la banca de la “Roja” tras la salida de Juan Antonio Pizzi. “No soy un hombre de doble discurso. Voy a cumplir el contrato que tengo con Sevilla”, afirmó ayer en la conferencia de prensa previa al encuentro de hoy contra Athletic Bilbao.

Berizzo, eso sí, lamentó el fracaso de Chile en el camino al Mundial de Rusia 2018. “Las clasificatorias son de mucho desgaste en lo emocional para los seleccionados y eso termina afectado”, sostuvo el técnico, para luego comentar el boleto obtenido por Argentina de la mano de Lionel Messi. “Siempre es bueno para Argentina. Los números de ‘Leo’ quedarán para la historia”, enfatizó.

GALLARDO “NO”

En la danza de nombres que surgió luego de la salida de Pizzi también apareció Marcelo “Muñeco” Gallardo, el exitoso técnico de River Plate. Sin embargo, el mismo ex volante “millonario” descartó tal opción.

“No me llamaron de la Selección de Chile… No me desenfoco de River, tengo la cabeza muy metida acá”, dijo de manera tajante en la conferencia previa al partido contra Atlético Tucumán.

CON MESURA

Mientras tanto, la ANFP parece no tener apuro para elegir al nuevo entrenador. “Es muy inconveniente hablar hoy de nombres. Hay muchos que pueden estar, pero existe un plan para que todas las selecciones vayan en conjunto”, comentó ayer Andrés Fazio, vicepresidente de la rectora del fútbol nacional y mano derecha del presidente Arturo Salah.

“Vamos a hacer todas las gestiones y todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar al mejor (entrenador) para nuestra visión de mediano a largo plazo”, complementó.

El dirigente subrayó que están “preocupados de poder desarrollar una actividad coherente entre todas las selecciones. Eso extenderá un poco más el plazo de la búsqueda para el cargo del entrenador de la Selección, aunque el equipo no puede estar sin técnico por mucho tiempo”.

En este nuevo escenario, aunque Salah no lo quiera confirmar, todo apunta a la posibilidad de que Manuel Pellegrini cierre su vínculo en el fútbol chino y se decida a sentarse de una vez por todas en la banca de la “Roja” para desarrollar un megaproyecto de selecciones.

FECHA FIFA

En cuanto a las Fechas Fifa de noviembre, Fazio expresó que “están muy encima y no nos parece prudente asumir un compromiso para la Selección”.

“Nos parece que salir a un desafío de esa naturaleza no es apropiado. Esperamos, desde marzo en adelante, estar en los planes de amistosos, con la Selección ya en rodaje”, añadió.

SAMPAOLI

ELOGIA A VIDAL

En otro plano, Jorge Sampaoli salió al paso de las versiones de periodistas nacionales que revelaron detalles de una reunión informal sostenida con el casildense en 2015.

Según los comunicadores, el entonces técnico de la “Roja” les advirtió sobre hechos de indisciplina de un “ingobernable” Arturo Vidal, además de bajos rendimientos que hacían peligrar la presencia de Chile en el Mundial de Rusia, como finalmente ocurrió.

Sin embargo, Sampaoli se refirió a Vidal en términos muy distintos en la entrevista que publicó ayer el diario español Marca. “Tengo un gran respeto personal y profesional por Arturo, antes y ahora… Sigo considerándolo el mejor volante mixto del fútbol actual, amén de sentir mucho agradecimiento por lo que nos dio. He valorado y valoro todo lo que Arturo ha hecho por la Selección de su país. Fue un auténtico lujo tenerlo en mi estructura de equipo”, aclaró el hoy técnico de Argentina.