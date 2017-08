Bielsa, el entrenador “más influyente” según la BBC

Josep Guardiola y Mauricio Pochettino son dos de los principales protagonistas en la era de los “superentrenadores” del fútbol inglés, pero ninguno de los dos se considera el “mejor”. Este adjetivo tampoco recae en José Mourinho, Arsene Wenger, Antonio Conte o Jurgen Klopp.

Para ellos sólo hay una persona que puede ser merecedora de una afirmación tan contundente y mantener un perfil tan bajo, camuflado entre los colores del Lille, un modesto club del norte de Francia.

Su nombre es Marcelo Bielsa, el “Loco”, el entrenador más influyente del fútbol actual. El técnico argentino no tiene una vitrina de trofeos para sustentar lo que opinan sus compañeros de profesión, pero no hay otro entrenador en el fútbol actual que haya tenido tanta influencia como el oriundo de Rosario.

MENTOR DE “PEP”

“Mi admiración por Marcelo Bielsa es inmensa”, ha manifestado Guardiola. El entrenador del Manchester City viajó a Argentina en 2006 cuando buscaba dar sus primeros pasos en el banquillo y desde entonces los dos son amigos y profesan mutuo respeto profesional.

Bielsa y “Pep” Guardiola se enfrentaron dos veces en la Liga de España, con dos victorias para el técnico catalán y dos empates. “El hace a los jugadores mucho mejores y me ayudó mucho con sus consejos”, reconoció el entrenador catalán, quien lo ganó todo durante su época en Barcelona.

Sin embargo, Bielsa, el técnico que sólo ha ganado un título internacional (campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004), es la inspiración de Guardiola y Pochettino.

“Estoy seguro que su influencia en el Lille, en el club y en los jugadores, será muy grande. Impresionante. Estoy muy seguro de eso”, dijo sin dudar “Pep”.

“ES MI PADRE

FUTBOLISTICO”

Pochettino, por su parte, nació en Murphy, un pequeño pueblo al norte de Buenos Aires. El que fuera defensor de la Selección argentina entró en el radar de Bielsa mucho antes de vestirse con la “Albiceleste”, a los 14 años. “Es como mi padre futbolístico”, afirmó sin titubear el actual entrenador de Tottenham, quien defendió a Argentina bajo las órdenes del “Loco” entre 1998 y 2004.

“Pertenecemos a una generación de entrenadores que somos sus discípulos”, dijo en el canal deportivo francés SFR Sport.

“La manera en la que siente el fútbol, la pasión que tiene por el fútbol, creo que todos la absorbimos de él”, agregó Pochettino, refiriéndose a una lista larga de entrenadores argentinos que se han moldeado siguiendo los ideales de Bielsa por el balón.

Jorge Sampaoli (seleccionador de Argentina y campeón de la Copa América con Chile en 2015), Diego Simeone (Atlético Madrid), Gerardo Martino (Atlanta United) y Eduardo Berizzo (Sevilla) han mencionado a Bielsa como la mayor influencia que tienen en la forma que juegan o sistemas que utilizan.

FUTBOL ARGENTINO

Pochettino ganó el título de la liga argentina, con 18 años, dirigido por Bielsa con Newell’s en 1991 y alcanzó la final de la Copa Libertadores al año siguiente, perdiendo ante Sao Paulo por penales. Eso marcó un hito en la historia de un club que está lejos de ser considerado entre los grandes del fútbol argentino.

Asimismo, la Argentina de Bielsa perdió con Brasil la final de la Copa América 2004, jugada en Lima, también por penales.

PEQUEÑA COLECCION

Tres ligas argentinas en los años ‘90 y la medalla de oro olímpica – lo último que ganó- es de lo único que se puede vanagloriar. Lo que se suma a una larga lista de decepciones en finales.

A sus órdenes, Athletic de Bilbao terminó como subcampeón en la Liga Europa y en la Copa del Rey de 2012, además de las mencionadas Libertadores 1992 y Copa América 2004.

Eso sin mencionar la humillante eliminación de la “Albiceleste” en la primera ronda del Mundial de Corea del Sur y Japón 2002.

¿Pero cómo se le puede considerar uno de los mejores técnicos del mundo con un colección de títulos relativamente pequeña?.

Para Guardiola esos datos son irrelevantes. “Somos juzgados por eso, de cuánto éxito tenemos, del número de títulos que hemos ganado, pero eso es mucho menos importante que cómo él ha influenciado el fútbol y sus jugadores”, resaltó.

“No he conocido a nadie, a ninguno de sus ex jugadores que no hable bien de él. Ellos están agradecidos sobre su influencia en sus carreras”, agregó “Pep”.

“LOCO” MISTERIOSO

Bielsa es percibido por la mayoría de los aficionados y periodistas como una figura misteriosa, reacio a dar entrevistas y que sólo se comunica a través de las conferencias de prensa previa y post partido.

También es impredecible. El año pasado renunció como entrenador de la Lazio sólo dos días después de asumir el cargo. Y la temporada anterior dejó al Olympique Marsella después del primer partido de la temporada.

UNA “FAMILIA”

Para saber de lo que hablan Guardiola y Pochettino, el programa de la BBC World Football viajó hasta Lille para seguir los primeros pasos de la nueva aventura del “Loco”.

Además de recibir a sus jugadores al ritmo de un tango, Bielsa les preparó 20 habitaciones en el campo de entrenamiento en Domaine de Luchin. La idea fue que no sólo se entrenaran, sino que vivieran todos en un mismo lugar.

“Comenzamos la pretemporada el 19 de junio. Los primeros dos días fueron pruebas, pero después de eso vino el trabajo duro. Entrenamos a las 10 de la mañana y una segunda sesión a las 6,30 de la tarde. Comemos aquí, dormimos y hacemos todo aquí”, contó el extremo del Lille, Anwar El Ghazi.

“Son simplemente cuartos con aire acondicionado y electricidad. Si quiere ducharte tienes que ir a los vestuarios y tenemos una sala con playstation y tenis de mesa… El entrenador dijo que tenemos que ser una familia unida y cuando comemos juntos, dormimos en el cuarto junto al de tu compañero, te conviertes en una familia. Somos como hermanos ahora”, graficó.

GRAN INTENSIDAD

Uno de los impulsores de la contratación de Bielsa fue un antiguo vicepresidente del Barcelona, Marc Ingla, quien es ahora director general del Lille y fue pieza clave para llevar a Guardiola al “Barça” en 2008.

“Jugar siempre al límite genera estrés en los sistemas, pero creo que es bueno presionar a todos”, afirmó Ingla.

“Puede ser muy agresivo y gritarle a la gente, pero luego está calmado, en silencio… Exige a todos hasta el límite. Por ejemplo, tenía un porcentaje de grasa en el cuerpo del 10% u 11% y ahora está en un 8%”, reveló El Ghazi.

“Es física y mentalmente muy duro. Entrenamos como si fuera un partido verdadero, como los pases que harías en los juegos, ese tipo de cosas”, complementó.

TECNICO OBSESIVO

Bielsa es conocido por su obsesivo uso de los videos para preparar los partidos, algo que ha implementado en todos los sitios por los que ha pasado, incluido Lille.

Así lo recuerda el recién fichaje del Manchester City, Benjamin Mendy, quien coincidió con el entrenador argentino en el Marsella. “Me hizo devorar videos como nadie lo había hecho”, reveló a la revista francesa Onze Mondial.

“Al principio me ponía frente al video y yo me quedaba dormido. Pero él igual estaba contento. Eso me impactó. Después de un tiempo dejé de dormirme y me dije: ‘Está bien, mira por lo menos dos minutos’. Y lo hice”, recuerda.

“Luego él me hablaba y yo le hablaba y analizábamos los movimientos juntos. Una vez me dijo: ‘Viste, fue por eso que te dejaba dormir, dormías, dormías y dormías, pero el día que decidiste ver tú mismo te interesaste. Si te hubiera presionado, no lo hubieras hecho’… Marcelo es demasiado bueno”, concluyó Mendy.

Cuando llegó a Bilbao vio todos los partidos de la temporada anterior. Dicen que hizo lo mismo cuando llegó al Marsella, pero hasta 13 veces.

REVOLUCION “ROJA”

Uno de los trabajos que más se le reconocen a Bielsa fue la transformación que implementó en la Selección Chilena, que se ganó la admiración internacional al jugar con una formación 3-3-1-3 de clara vocación ofensiva y presión alta en el campo.

En marzo de 2012, los aficionados de Manchester United aplaudieron al Bilbao por su sorprendente actuación en la Europa League y el técnico británico Alex Ferguson describió al cuadro vasco como el equipo “con el más alto nivel de trabajo de todos los que había visto en Europa”.

PRESENTE EN LILLE

El promedio de edad del Lille en su primer partido de la temporada (3-0 al Nantes) fue levemente superior a los 23 años, teniendo el más viejo del equipo apenas 26. “Fuimos a buscar a Marcelo porque él es el mejor entrenador para desarrollar a jóvenes talentos hasta su máximo potencial”, subrayó Ingla, acotando que “es la persona perfecta para nuestra visión”.

En 2014, Bielsa predijo que Mendy llegaría a ser uno de los mejores laterales del mundo y tras su gran campaña la pasada temporada con el Mónaco fue adquirido por Manchester City (US$80 millones).

Misma palpitación que tuvo hace muchos años mientras dormía. Se levantó de la cama para ir hasta la casa de Pochettino a las dos de la mañana y preguntarle a sus padres si podía ver las piernas de su hijo Mauricio.

Bielsa dijo entonces que lo fichaba porque le parecía que el adolescente lucía como futbolista. “Sí, eso fue lo que pasó”, reconoció Pochettino a la revista Sport Magazine.

“Me levanté en la mañana y mi mamá me contó. Yo le dije ‘sí, claro, fue en tus sueños… ¿qué tomaste antes de irte a dormir?’…”. El resto es historia.

BBC

Relacionado