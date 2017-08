Blanco & Negro amonestó a Rivero e inhabilita a su agente

Un nuevo capítulo del conflicto entre Blanco & Negro y el delantero uruguayo de Colo Colo, Octavio Rivero, se escribió ayer, esta vez con un fuerte golpe de timón por parte de la concesionaria alba.

Ocurre que B&N emitió un comunicado para aclarar lo sucedido en los últimos días con el atacante, quien -recordemos- aseguró que el mandamás de la administradora del club, Aníbal Mosa, cambió a última hora las condiciones de una inminente venta a Belgrano de Córdoba.

Esta supuesta acción del personero molestó sobremanera a Rivero, al punto que le pidió al entrenador Pablo Guede que no lo cite para visitar el pasado domingo a O’Higgins (victoria alba por 3-1), porque tenía “la cabeza en otro lado”, a lo que el DT accedió.

Todo esto ocurría en medio de duras críticas del futbolista a Mosa, a quien acusó de “mentirme en la cara”, por lo que “ahora es difícil confiar en esa persona…”, aunque el lunes pasado Rivero suavizó sus dichos anunciando que cumplirá su contrato con Colo Colo y que “mi futuro se verá después…”.

AMONESTACION

Precisamente por no ponerse a disposición del cuerpo técnico para viajar a Rancagua, B&N decidió ayer amonestar por escrito al jugador “charrúa”, mientras que su representante Federico Pamparatto fue “inhabilitado” para negociar con el club debido a las duras críticas que también despachó contra Mosa.

“La Comisión Fútbol se reunió hoy martes (ayer) con Octavio Rivero, a quien se le manifestó el malestar de la institución frente a su actitud de solicitar su exclusión de la nómina para el partido contra O’Higgins. En esa línea, se le hizo llegar a Rivero una amonestación por escrito”, apuntó la misiva.

Ahora resta ver qué ocurrirá con la parte deportiva. Aunque el oficio no lo especificó, lo más probable es que la amonestación no afecte lo futbolístico y Rivero se sume a los trabajos con normalidad. De hecho, Guede no cuenta con muchas opciones en ofensiva debido a problemas físicos.

En cuanto al agente del jugador, el comunicado argumentó que, “al faltar el respeto a nuestra institución, el señor Federico Pamparatto, representante de Rivero, ha quedado inhabilitado de sostener cualquier tipo de relación profesional con Colo Colo”.

DESMENTIDO

Respecto a las declaraciones de Rivero y su agente, asegurando que se les mintió en la cara, el escrito apuntó que “no se ajustan a la verdad y son impropias de la debida relación profesional que debe existir con una institución con la historia y prestigio de Colo Colo”.

“Sostenemos de forma categórica que los términos de una eventual salida del jugador Rivero no han cambiado en ningún momento. Nuestro club ha actuado siempre de buena fe, apegándose a lo estipulado contractualmente”.

En esa línea, B&N apuntó que la oferta de Belgrano “no satisface los intereses del club”, pues el cuadro cordobés “comunicó por escrito a nuestro presidente (Mosa) que no está en condiciones de hacer frente al desembolso de US$1,5 millones al contado por el 50% del pase del jugador, condición mínima definida por esta dirigencia”.

AUMENTO DE SUELDO

Mientras tanto, El Mercurio especuló ayer que la verdadera razón de la molestia de Rivero con Mosa es que el personero se habría negado a equipar el sueldo del futbolista uruguayo con el de Esteban Paredes.

Rivero cobra 28 mil dólares cada 30 días y quería recibir los mismos 50 mil de la divisa estadounidense que el capitán albo, a modo de compensación por no dejarlo partir a Belgrano. Además, Rivero habría solicitado un bono de US$100 mil por firmar una extensión de contrato, lo que también fue rechazado de plano, aseguró el periódico.