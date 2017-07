Boca sueña con el retorno de Medel y Bayern blinda a Vidal

Gary Medel fue declarado “prescindible” por el nuevo cuerpo técnico del Inter de Milán y su futuro sigue siendo incierto.

El “Pitbull ha sonado fuerte en varios clubes de Europa, especialmente en Turquía, y también en el Tigres de México, pero a la vez continúa siendo el gran anhelo de Boca Juniors, club donde “la rompió” en 2009 y 2010.

DT “XENEIZE”

Guillermo Barros-Schelotto, actual técnico del “gigante” argentino, reconoció que le encantaría contar con el defensa y también volante de 29 años, pero su deseo choca con la realidad. “Lo hablaba con Daniel (Angelici, presidente del club) y es más un sueño que una realidad, desde lo económico y desde las posibilidades”, confesó el “Mellizo” tras la práctica del equipo en Ciudad del Este, donde el actual campeón del fútbol trasandino realiza los trabajos de pretemporada.

El entrenador “xeneize” no escatimó elogios para el jugador chileno. “Inicialmente te obliga a ponerlo, por su calidad. Es un jugador de selección, de nivel internacional y te da la posibilidad de jugar en varias posiciones, de central, lateral, volante, volante central”, explicó.

Angelici, por su parte, dijo a radio Continental, que no pierden la esperanza de fichar a Medel antes del cierre del libro de pases. Incluso, desde Buenos Aires aseguran que Boca mejoró la oferta para concretar su retorno.

VIDAL NO SE MUEVE

En tanto, el director general de Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, aseguró ayer que no existe intención de desprenderse de Arturo Vidal, esto, frente a la insistencia del Inter de Milán por contar con sus servicios.

“No he escuchado nada oficial desde Inter, solamente he visto lo que ha salido en la prensa escrita. Cuando Bayern decide no vender a alguien, no hay dinero que importe”, graficó el ex seleccionado alemán.

“Puedo asegurar al cien por ciento que Arturo no se va a ir, porque para nosotros es un jugador fundamental. La decisión de continuar con Vidal fue tomada hace mucho tiempo. (El técnico Carlo) Ancelotti habló con él y la puerta está cerrada al cien por ciento. Esto es independiente de la oferta”, cerró la puerta Rummenigge.