“Bolivia siempre nos cuesta mucho”

Un partido crucial para sus pretensiones de clasificar al Mundial de Rusia 2018 jugará hoy la “Roja” en calidad de visita frente a Bolivia a partir de las 17 horas (de nuestro país) en el estadio “Hernando Siles” de La Paz, ubicado a 3.601 metros de altitud.

El encuentro, que será arbitrado por el colombiano Wilmer Roldán, se enmarca en la 16ª fecha, antepenúltima jornada de una eliminatoria mundialista sudamericana que ya tiene a Brasil asegurado en la cita rusa, al tiempo que la lucha se torna muy dura por las otras tres plazas directas y el cupo al repechaje.

DURO DESAFIO

Bolivia ya no tiene opción de clasificar al Mundial. Pero los últimos acontecimientos a propósito del fallo del Tas que favoreció a Chile en el caso Cabrera y el hecho de enfrentar a un “rival histórico” tienen a los altiplánicos muy motivados.

Sin embargo, para Juan Antonio Pizzi lo principal es la dificultad futbolística que planteará el dueño de casa. “Con Bolivia es un partido complicado, siempre nos cuesta mucho, nos costó en Santiago (0-0 en la primera rueda de la eliminatoria), en Estados Unidos (agónico 2-1 en la Copa América Centenario) y nos va a costar mañana (hoy), pero estamos preparados para afrontar el partido”, comentó el técnico de la “Roja” en la conferencia de prensa que ofreció ayer en Calama.

¿CLASIFICACION

EN PELIGRO?

Si pretende mantener su chance intacta de ir a Rusia 2018, la “Roja” está obligada a ganar hoy en La Paz. Un eventual empate o una derrota complicaría considerablemente las opciones debido a que la tabla está muy apretada (ver Eliminatorias Rusia 2018).

Sin embargo, en opinión de Pizzi, el resultado de esta tarde ante Bolivia no será decisivo. “Ganando o perdiendo mañana (hoy), los seis puntos que vendrán después son igual de importantes… En este partido no vamos a decidir ni para una cosa ni para otra el futuro de nuestra participación en el Mundial”, apuntó.

“Mi cabeza sólo piensa en Bolivia, en intentar ganar el partido. Lo que viene después son especulaciones, nunca se sabe la finalización y creo que pensar más allá del partido me quita energías y concentración”, complementó.

CAMBIO DE ESQUEMA

Junto con destacar que han tenido “la mejor preparación” en Calama para aminorar los efectos de la altitud en La Paz, el técnico de la Selección dejó entrever que modificará el esquema habitual de un 4-3-3 a un 4-3-1-2.

“Vamos a ver el contexto. Los buenos equipos se adaptan a distintas formas tácticas de ejecutar su trabajo. Utilizaremos el plan que más nos convenga, ya lo tenemos decidido y creemos que la forma cómo plantearemos el partido es la mejor”, sostuvo el DT.

Sobre las ausencias de los suspendidos Gonzalo Jara y Charles Aránguiz, el entrenador comentó que “siempre hemos reemplazado las individualidades con lo colectivo; tenemos gente en el plantel que lo puede hacer muy bien y vamos a tratar de mantener lo que habitualmente realizamos”.

PAREDES

DISPONIBLE

Esteban Paredes activó ayer las alarmas al retirarse de la práctica para someterse a exámenes por una molestia física. Sin embargo, Pizzi confirmó que fue sólo por precaución. “Esteban se hizo un estudio de control debido a un golpe que tuvo en el partido ante Universidad de Chile, pero está a disposición y lo tendremos en cuenta para mañana (hoy)”, destacó.

Tras la última práctica de la “Roja”, que contó con la presencia masiva de público calameño, se desprende que la oncena ante Bolivia será con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Paulo Díaz, Jean Beausejour; Francisco Silva, Marcelo Díaz, Pedro Pablo Hernández; Arturo Vidal; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. El plantel sube hoy a La Paz.