Borghi y Menotti en picada contra Sampaoli

Claudio Borghi volvió a criticar al actual técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, quien fue su sucesor en la banca de la “Roja”.

“Tengo dos opiniones de Sampaoli. No es buena gente, no llega a los lugares de forma adecuada… Usa mañas para trepar. Pero es muy buen entrenador, en Chile tuvo buenos resultados”, dijo el ex adiestrador de Colo Colo en entrevista a radio Mitre del vecino país.

El “Bichi” continuó lanzando dardos contra su compatriota. “En un país como Argentina, donde se venden muchas cosas, él vino a ‘vender humo’… Eso me llama la atención, cautivó a mucha gente con tres drones y cuatro cámaras”, criticó.

“Es un buen entrenador, pero no me gusta como persona. El problema es que quiere justificar su llegada con cosas que no hace el resto. La tecnología es un progreso, pero llenar de cámaras o drones no es necesario. El jugador entiende rápido cuando se le marcan los errores”, argumentó Borghi.

LO FUTBOLISTICO

Entrando a la cancha, el actual panelista de Fox Sports Chile analizó el debut de Sampaoli al frente de Argentina (0-0 con Uruguay en Montevideo) y el discreto resultado que consiguió luego como local (1-1 ante Venezuela).

“El equipo” no tiene pausa, juega más a lo que pueden hacer sus individualidades y no el conjunto. Es complicado jugar así… Lo que me preocupa es que los jugadores pierdan la confianza en el entrenador y que cada uno empiece a hacer lo que quiere y no lo que pide el técnico”, remató Borghi.

MENOTTI DURO

Asimismo, un “histórico” del fútbol trasandino, César Menotti, le dio duro a Sampaoli. “La verdad es que ante Venezuela fue un espanto, ver todo esto fue un espanto. Yo jugué dos partidos contra Venezuela: en Caracas ganamos 7-0 y en Rosario 11-0. Dieciocho goles en dos partidos”, criticó en Fox Sports Argentina el técnico que sacó a la “Albiceleste” campeona del mundo en 1978.

Y no se quedó ahí. “Ahora tengo que soportar que nos cuesta ganarle a Venezuela. Algo en nosotros no anda bien. No entiendo al equipo, no sé cómo juega. No es lo mismo dirigir al Sevilla que a la Selección Argentina. Sobre todo si tienes a (Lionel) Messi”, enfatizó el ex entrenador de 78 años.

“Ponen drones, dan charlas, ponen 14 tipos para laburar y cuando agarra la pelota Messi sale corriendo para adelante a ver si se puede gambetear a todos. Así es muy difícil”, cerró Menotti.

¿A “LA BOMBONERA”?

En otro tema, el presidente de Lanús y dirigente de la Asociación de Fútbol Argentino (Afa), Nicolás Russo, confirmó ayer que al cuerpo técnico del seleccionado argentino “le interesa jugar en la cancha de Boca Juniors” desde antes del partido con Venezuela disputado en el estadio Monumental de River Plate, el pasado martes.

“Hay un cuerpo técnico nuevo que llegó y lo pidió. No tiene que ver el resultado con Venezuela, pero yo sabía que al cuerpo técnico le interesa jugar en La Bombonera”, confirmó Russo en declaraciones a TNT Sports.

“Personalmente no hablé nunca con (Jorge) Sampaoli pero supe por otros dirigentes que, antes de jugar con Venezuela, ya interesaba jugar en la cancha de Boca”, agregó el mandatario “granate”.

Aclaró que, desde su punto de vista, un cambio de localía “no asegura nada” pero como dirigente “hay que tratar de cumplir con lo que pide el técnico” porque “es lo mejor para el equipo”.

De esta manera, es probable que Argentina juegue su último partido como local, el 8 de octubre frente a Perú, en el mítico recinto “xeneize”, que hasta ahora no ha sido considerado por la Afa debido a que su aforo es de 49 mil espectadores, en cambio el estadio de River tiene capacidad para 12 mil personas más.