Calles de Santiago recibirán una fecha del Mundial de Fórmula E

Las calles de la capital se convertirán el próximo 3 de febrero en la pista donde correrán bólidos ecológicos. Se trata de la Fórmula E, cuya tercera fecha de su Campeonato Mundial se desarrollará en arterias de Santiago, Recoleta y Providencia.

Ayer fue la primera visita de este tipo de autos eléctricos al país y Eliseo Salazar, ex representante chileno en la Fórmula Uno, se dio el lujo de volver a subir a un monoplaza (foto) durante la presentación del evento.

“Va a ser la primera carrera en la historia de un Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo (en Chile), y sobre todo en este caso la Fórmula E”, resaltó el piloto.

“Yo corría en la Fórmula Uno, donde habían tres o cuatro equipos de marca y hoy es igual, está Ferrari, está Renault, Mercedes”, pero además se agregarán en la Fórmula E “los Audi, Citroën, Jaguar”, apuntó Salazar, uno de los principales gestores de esta carrera en el país.

El E-Prix refleja la importancia de las energías limpias, “porque este ya no es el futuro, sino el comienzo del gran presente”, graficó el ex piloto.

Agregó que “en 20 años más en Francia, Inglaterra, ya no se van a permitir autos de combustión interna, entonces el avance va a ser muy rápido. Tener una carrera de éstas, que es la Fórmula Uno del futuro, me parece extraordinario”, finalizó Salazar.

