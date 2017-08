Caruso Lombardi: “Sampaoli es mucho más ‘vendehumo’ que yo”

El polémico técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi, conocido en el vecino país por su deslenguado y locuaz estilo, lanzó ayer duros dardos contra el técnico de la Selección albiceleste, Jorge Sampaoli.

Mientras el casildense está de gira visitando a los jugadores “seleccionables”, el hoy entrenador de Tigres sacó la voz para criticar las imágenes que la prensa publicó de la reunión que tuvo Sampaoli con Lionel Messi en Barcelona.

“Esas fotos son para demostrar que habla con los jugadores… No hace falta fotografiarse con todos. Sampaoli me ganó por robo, es mucho más ‘vendehumo’ que yo”, lanzó en conversación con la Radio AM 1240.

“KUN” y LAVEZZI

Según Caruso Lombardi, la visita del DT al astro argentino no hace más que comprobar que “Messi sigue controlando el equipo” y que el retorno de Sergio Agüero a la Selección es a petición suya.

“Yo anticipé que el ‘Kun’ (Agüero) iba a volver. Me aburrí de decirlo. Vuelve a pedido de Messi. Y cuando (Ezequiel) Lavezzi haga un ‘golcito’ en China, también volverá… No se olviden que fueron los dos primeros que salieron en las fotos de su casamiento en Rosario”, ironizó el entrenador del club bonaerense.

Sampaoli y su ayudante Sebastián Beccacece visitaron al astro de Barcelona en su casa de Casteldefells. De acuerdo a los medios trasandinos, la reunión se extendió durante tres horas e incluyó revisión de videos. Además, disfrutaron ayer un asado luego del entrenamiento matutino del “Barça”.