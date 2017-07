Caso Pinilla sigue entrampado

Un nuevo capítulo del bullado posible retorno de Mauricio Pinilla a Universidad de Chile se comenzó a escribir en las últimas horas.

El delantero viajó a Italia para negociar personalmente su desvinculación del Génova, club con el que le queda un año de contrato pero que no lo tiene considerado para la pretemporada que comienza hoy.

El ariete está dispuesto a renunciar a más de un millón de dólares, cifra que le corresponde en los próximos doce meses por concepto de sueldos y además pagaría de su bolsillo 300 mil de la divisa estadounidense para sellar su salida, dado que la “U” sólo se compromete a costear el sueldo del jugador, suculento por lo demás.

NUEVOS DUEÑOS

El problema es que el actual presidente del Génova, Enrico Preziosi, anunció ayer en conferencia de prensa que está muy cerca de concretar la venta del club. “Seguro que cuando se inicie el campeonato italiano no seré el presidente… A lo más seré el patrón si alguna firma no se concreta. Hay una negociación avanzada y soy muy optimista”, reveló el personero.

Esa negociación repercute directamente en el tema Pinilla, puesto que el ariete nacional de 33 años (estatura 1.85) tendría que negociar con los nuevos dueños del “Grifo” para destrabar su salida, lo que podría estirar aún más el desenlace.

BEAUSEJOUR NO

En otro plano, la opción que tenía Jean Beausejour de partir a Independiente quedó en nada, debido a que el cuadro argentino no tiene el dinero suficiente para pagar la cláusula de salida del seleccionado nacional, que asciende a 2 millones de dólares.

De hecho, el cuadro de Avellaneda ya fichó al lateral izquierdo argentino Jonás Gutiérrez y al zaguero central venezolano Fernando Amorebieta.

En cuanto al ariete Isaac Díaz, Azul Azul negocia con Jaguares de Chiapas la opción de recuperarlo. El conjunto mexicano le debe un millón de dólares a la “U” y en el CDA quieren recuperar el pase del delantero de 27 años (estatura 1.84) que actualmente milita en Sol de América de Paraguay.

REYES ENTRENA

En otro plano, el volante azul Lorenzo Reyes superó el microdesgarro que lo marginó de la pretemporada y ya está trabajando junto a sus compañeros de cara al debut en la Copa Chile, este domingo contra Ñublense en Chillán (16,30 horas, de nuestra región).

En tanto, Martín Arenas, joven delantero nacional de 20 años que llegó como refuerzo del Villarreal “B”, no ha podido trabajar con normalidad debido a problemas musculares.

