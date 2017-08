Castañón – Matic: “Nos sentimos despojados en la revisión técnica”

Malestar e impotencia manifestó el binomio de Marcelo Castañón y Luis Matic luego de su participación en la última edición del Gran Premio de Tierra del Fuego, donde habían alcanzado el primer lugar en la categoría “E” pero luego su auto Suzuki Swift no pasó la revisión técnica, siendo descalificados por tener el motor una mayor relación de compresión.

El malestar del binomio pasa porque según ellos no se realizó una revisión acabada, registrándose un parámetro de 9,62 cuando el tope es 9,5.

“Ellos utilizaron una máquina marca Liso pero no hicieron bien el procedimiento, porque antes de medir hay que considerar la temperatura del motor y la temperatura ambiente (entre otros) para proceder y ante la pequeña diferencia, que era de un grado, tampoco nos dejaron sacar la ‘culata’ y ahí empezamos con todos los problemas”, comienza señalando Marcelo.

“La diferencia era mínima y podía variar de acuerdo a todos esos factores, pero no quisieron hacer nada más porque no tenían instrumentos. Estamos hablando de una súper carrera internacional y no tenían para una pipeta”, que es la otra forma que se utiliza para medir la relación de compresión.

– ¿Quiénes intervinieron en la revisión?

– “Por el lado chileno nadie, solamente revisores argentinos. Estaban los hermanos Gallardo que alguna vez vinieron acá. Por el lado chileno no habían revisores técnicos, había sólo comisarios deportivos, pero revisores solamente argentinos”.

– Cuando vieron que los estaban dejando fuera, ¿qué intentaron hacer?

– “Apelamos. Nos asesoró el preparador de otro auto, del que estaba en el tercer lugar. El decía lo mismo, que ante una diferencia mínima lo que había que hacer es sacar la ‘culata’ y medir”, argumentó Luis Matic.

“Nosotros conversamos con los de la comisión deportiva y nos dijeron que no por un tema de reglamento sólo se podía medirse con la máquina, lo cual no era así pues el reglamento no lo señala en ninguna parte”.

“Cuando ellos se dan cuenta que el reglamento no decía lo de la máquina, nos señalan que no se puede medir la ‘culata’ porque no hay instrumentos”.

– ¿Hubo otra posibilidad de apelar o presentar un reclamo?

– “Justamente lo que hicimos fue presentar una disconformidad, que se permite en todas las competencias, pero ellos no la aceptaron”, indica Matic.

Ambos pilotos se mostraron molestos por la forma como los trataron, “si a nosotros nos miden compresión y tenemos 10,2 o 10, decimos ‘sabe que señor, discúlpenos’ y nos vamos para la casa, asumiendo que cometimos una falta, señala Marcelo, pero nosotros hicimos la medición antes de la carrera y estaba en 9,4 y luego se hizo también después del Gran Premio, con la misma marca de máquina que utilizaron en Río Grande, pero con el procedimiento como se debe hacer, logrando el mismo resultado (9,4)”.

“La máquina tiene un instructivo donde dice que hay diez puntos a seguir, entre los cuales están los de temperatura en el cilindro y la ambiental, cualquiera de ellos hace una diferencia”.

“Para nosotros una duda de este tipo es algo importante, no es algo para dejar pasar porque es un gasto importante, son dos días de tu tiempo, movimiento de gente, auxilios y no es algo para llegar y dejar pasar”.

“Además queda la duda sobre la honestidad del mecánico que armó el motor y de nosotros mismos. Yo no tengo ningún problema del que quiera ver el auto ahí está a disposición”, añade Marcelo.

AUTORIDADES NACIONALES

“En cuanto a las autoridades chilenas no había revisor técnico pero sí estaba Marcelo Torrealba (Fadech) por Adelfa como comisario deportivo. El dijo que ante la duda había que desarmar el auto y medirlo con instrumentos, fue de las pocas personas que nos apoyó, indica Luis, pero eso no lo aceptaron porque, según ellos, los otros comisarios, no tenían los instrumentos para hacerlo”.

“De Adelfa y del Club de Volantes no había nadie, ni un dirigente en el galpón, sólo el señor (Vicente) Arteaga al que le fui a preguntar, pero él no tuvo que ver con ninguna comisión, no era parte de la organización, según el reglamento particular de la prueba (R.P.P)”, señala Marcelo.

“Le dije que tenía una diferencia con un revisor y me señaló que él sólo tenía que ver con la parte administrativa, no sabíamos que hacía ahí entonces”.

“Ese es uno de los dramas. Una desorganización terrible. Si te pones a pensar ¿qué pasa si nos hubiésemos accidentado? ¿a quién le tenemos que avisar? o ¿quién se hace responsable? Porque si estamos así con estos papeles ahora, imagínate con un accidente”, continúa Marcelo.

“Quien nos descalificó fue el comisario deportivo adjunto, ni siquiera el comisario deportivo o el director de la prueba, que es quien debería hacerlo. Carlos Soto (presidente de Adelfa) tampoco estaba”.

– ¿Nadie defendió los intereses de los pilotos chilenos?

– “Nadie, en el sentido de que vas a la revisión de seguridad para que te den el OK tú tienes que llevar la foto. Nosotros no teníamos la foto tuvimos que sacárnosla en Porvenir para que recién nos dieran el OK. Si estas personas no están visibles, creo que estamos muertos”.

– ¿Presentaron alguna apelación para que se vea su caso?

– “Se presentó una apelación ante la Fadech. No sé si se logrará algo o no, pero queremos que se arregle este lío de los dirigentes”.

“Habían comisarios deportivos que estaban en el papel pero en la realidad no o directores de prueba que salían en el R.P.P. pero no estaban en terreno. Estamos hablando que hubo gente que en ese momento ni siquiera estaban en Tierra del Fuego”, comenta Luis.

“La idea no es quedarse con eso, queremos que se aclare y nos aclaren un montón de puntos que uno como piloto en un principio ni se preocupa”.

“Lo único que uno quiere es correr, que el auto cumpla, tener licencia, pagar por ella, tener un buzo deportivo acorde, los cinturones, etc. Pero resulta que la dirigencia que te pide todo eso no está al nivel, entonces tenemos un problema serio. Lo que pasa es que no han pasado cosas extremadamente serias en el lado chileno”.

– ¿Han tenido contacto con la gente de Porvenir?

– “Yo llamé a ‘Cuco’ (Carlos Soto), y no me contestó. Me mandó un mensaje que estaba en una reunión, hace dos días. No sé si las reuniones son largas allá, pero no hay respuesta de Porvenir, porque yo creo que es a ‘Cuco’ a quien hay que llamar, es el presidente, porque del Club de Volantes no figuraba nadie, sólo gente de Adelfa”, añade Castañón.

“No queremos ganar por secretaría, pero tampoco perderla, queremos que se dé a conocer esta situación. Que sea parejo para todos. Si nos hacen llegar a la revisión a la una de la tarde, no nos empiecen a revisar a las cinco, porque los autos que llegaron antes que nosotros a las tres de la tarde se fueron. Seamos transparentes. No empecemos con vueltas raras ‘que no está esto, que no está lo otro’”.

– ¿Ven mala intención?

– “No sé. A las 9 de la noche nos cerraron la cuestión, querían ir a cenar y a la premiación. Nosotros creemos que hay cosas más importantes como era ver el tema del auto y no ir a recibir un trofeo por recibirlo”, comenta Matic.

“Si hay que estar hasta las doce de la noche y aclarar la situación, hay que aclararla y no llegar a las nueve y que sea más importante que estén las autoridades. Eso a nosotros no nos interesa”.

“Nosotros corrimos, estábamos adentro y por una diferencia mínima, porque estaba mal tomado el parámetro, queríamos que se desarmara”.

“Eso no era más de una hora y sí había que estar hasta las doce creo que era lo que correspondía, como en otras ocasiones cuando se revisaba hasta el día siguiente”.

– ¿Pudo ser algo premeditado?

– “A esta altura todo puede ser. Nos sentimos perjudicados porque no se hizo en la forma correcta. Si nos sacan la ‘culata’ y estamos fuera, no hay nada que reclamar, lo aceptamos, pero las cosas no fueron así, no tuvimos ni siquiera la oportunidad. Nuestra idea no es hacer polémica, sólo queremos que se sepa lo que esta pasando, como nos fue, que se hizo y que no”, concluyeron señalando el binomio Castañón – Matic.