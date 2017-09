Católica: piden la salida del DT

De poco sirvió vencer a Curicó hace dos semanas en la quinta fecha del torneo Transición. Fue un 1-0, el primer triunfo cruzado en el certamen en medio de una discreta campaña, pero al menos parecía que Universidad Católica levantaba cabeza.

Sin embargo, la eliminación posterior en los octavos de final de Copa Chile a manos de Huachipato (1-1 y 2-3) trajo de vuelta los “fantasmas” de un equipo que no encuentra respuestas en la cancha ni en la banca, al punto que su técnico Mario Salas está cada más cuestionado.

De hecho, el grupo Accionistas UC, que integran los socios que poseen menos títulos, pidió ayer la salida del entrenador. “Hemos tenido paciencia con la situación de Salas. El bicampeonato que ganó fue un hito importante, que lo deja en la historia del club, pero la situación actual no se sostiene y la dirigencia tiene que hacerse cargo”, aseguró Yuksu Ramos, presidente de la agrupación.

“PESIMO MANEJO”

“Juan Tagle (presidente de Cruzados SADP), con quien tenemos una buena relación, debe hacerse cargo de esto. El juego de la UC es pésimo, el manejo del entrenador es pésimo. La eliminación de Copa Chile colmó la paciencia de todos”, agregó el accionista. “No hay un fondo de juego, independiente de los resultados. La Católica pierde y el equipo se ve cada vez peor, cada día con más debilidades”, agregó.

“Vamos a pedir formalmente que se considere la salida del entrenador”, añadió Ramos, “y si nos van a salir con el tema de que no hay plata para sacarlo o reemplazarlo (indemnización por término anticipado de contrato), hay que comenzar a pensar en un interinato del ‘Moto’ (Andrés) Romero o el ‘Pato’ Ormazábal, quienes son de casa y conocen a cabalidad el funcionamiento del club. Ya dejamos ir un objetivo y en el torneo estamos lejos”, finalizó el representante de Accionistas UC.

PARTIDO CLAVE

La dirigencia precordillerana no se ha pronunciado contra Salas, pero ya hay quienes comienzan a dudar de la continuidad del entrenador.

No obstante, Tagle ha manifestado internamente que confía en la capacidad del DT para revertir la situación. En todo caso, el choque de este domingo ante Audax Italiano en La Florida podría ser decisivo para el futuro del “comandante”, quien tras la eliminación de Copa Chile ensayó una poco habitual y muy resignada autocrítica: “Me equivoqué, tomé malas decisiones y la responsabilidad es mía ciento por ciento…”.

