“Chaleco” López logró su primer título en el Rally Mobil

Francisco López conquistó ayer su primer título en el automovilismo al alcanzar la corona de la categoría R2, luego de vencer en la sexta fecha del campeonato Rally Mobil Rancagua-Machalí “Gran Premio Carlo de Gavardo”, disputada el fin de semana.

“Chaleco” se adjudicó la general de su serie, superando al argentino Martín Suriani por 18 segundos. Su más cercano perseguidor en el campeonato, Emilio Fernández no pudo solucionar los problemas de su auto derivados de la rotura del cárter en la primera etapa.

En la R3, Jorge Martínez Fontena no sufrió ayer las fallas de potencia que lo afectaron el sábado y volvió a ser competitivo, sin embargo no le alcanzó para hacerle sombra al ganador de esta fecha y líder de la competencia, Cristóbal Vidaurre. De esta forma, el ex endurista amplió su ventaja en el ranking a 25 del penquista, con 39 en disputa.

Segundo en la general de la categoría principal fue Alberto Heller, seguido de Emilio Rosselot.

OTRAS CATEGORIAS

En la R3 Lite, el argentino Santiago Gambetta frustró su sólida performance de casi todo el fin de semana en el penúltimo prime, donde se volcó. Así, el vencedor fue Sebastián Silva. con lo que se apretó la disputa de la corona de la categoría.

Luis Núñez se impuso en la R2 Lite por 15,5 segundos a Patricio Muñoz. Con este triunfo, acortó distancia en el campeonato con el líder de la serie, Martín Etcheberry, quien tras sus problemas en la etapa sabatina remató en quinto lugar.

En la serie N3, el más rápido del fin de semana fue Pedro Devaud, imponiéndose a Franco Illino, quien de todas formas mantuvo ventaja en el ranking, a falta de una jornada y el Motorshow de cierre.

El Rally de Rancagua incluyó 131 kilómetros cronometrados, divididos en 13 tramos.

La séptima fecha del campeonato se disputará el 10, 11 y 12 de noviembre. La sede debería quedar definida a comienzos de semana.

CLASIFICACION

Categoría R3

1.- Cristóbal Vidaurre, Citroën DS3, 1h10’48”8.

2.- Alberto Heller, Citroën DS3 a 46”3.

3.- Emilio Rosselot, Citroën DS3 a 1’01”4.

Categoría R3 Lite

1.- Sebastián Silva, Renault Clio R3, 1h15’54”5.

2 .- Manuel Brito, Citroën DS3, a 5’05”1.

Categoría R2

1.- Francisco López, Peugeot 208, 1h14’40”9.

2.- Martín Suriani, Peugeot 208, a 18”0.

3.- Joaquín Ruiz De Loyzaga, Ford Fiesta, a 1’35”9.

Categoría R2 Lite

1 .- Luis Núñez, Peugeot 208, 1h17’31”2.

2.- Patricio Muñoz, Peugeot 208, a 15”5.

3.- Nicolás Pérez, Peugeot 208, a 41”3.

Categoría N3

1.- Pedro Devaud, Honda Civic, 1h20’48”8.

2.- Franco Illino, Suzuki SX4, a 1’26”7.

3 .- Osvaldo Stuardo, Honda Civic, a 2’43”7.

RANKING

Categoría R3

1.- Cristóbal Vidaurre 131 puntos.

2.- Jorge Martínez 106.

3.- Benjamín Israel 88.

Categoría R3 Lite

1.- Santiago Gambetta 74 puntos.

2.- Manuel Brito 68.

3.- Sebastián Silva 57.

Categoría R2

1.- Francisco López 136 puntos.

2.- Joaquín Ruiz de Loyzaga 83.

3.- Emilio Fernández 73.

Categoría R2 Lite

1.- Martín Etcheberry 92 puntos.

2.- Luis Núñez 85.

3.- Nicolás Pérez 74.

4.- Patricio Muñoz 64.

Categoría N3

1.- Franco Illino 128 puntos.

2.- Pedro Devaud 112.

3.- Jorge Arévalo 47.