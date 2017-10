Chandía y Selman destrozaron a Polic, pero Osses lo defendió

Las quejas de Universidad Católica por los errores determinantes del cuerpo arbitral encabezado por Patricio Polic en el clásico que Colo Colo ganó por 1-0 en San Carlos de Apoquindo, encontraron apoyo en dos ex “próceres” del referato chileno.

Carlos Chandía y Rubén Selman analizaron la actuación de los jueces y el balance resultó lapidario. “Fue desastroso. No puede ser que con su experiencia Polic cobre una falta y permita que jugadores de los dos equipos corran tras él: eso quiere decir que nunca le creyeron. Hizo un partido latero. No era el árbitro para este clásico”, opinó Chandía.

Selman, por su parte, consideró que “fue un arbitraje poco acertado, donde los árbitros influyeron en el resultado”.

POLEMICAS

Tres polémicas marcaron el triunfo de Colo Colo y causaron indignación en la UC, partiendo por el gol de Oscar Opazo en posición de adelanto a los 67’. “Está claramente fuera de juego, a lo menos un metro. El asistente no cumple con su trabajo y eso favorece a Colo Colo”, sostuvo Selman.

“Está viciado, es una posición de adelanto finita, pero con Var (videoasistencia) no pasa”, complementó Chandía.

Respecto a la entrada en plancha de Gabriel Suazo sobre Diego Buonanotte (minuto 58), el análisis de Selman apuntó a “una jugada bastante violenta: lo golpea en la rodilla y va en ‘tackle’ deslizante para causar daño”.

“Es juego brusco grave y Suazo cae en la imprudencia de lesionar a un adversario”, agregó Chandía. “Era roja, pero Polic optó por dejar jugar”, coincidieron los dos ex árbitros.

A los 75’ hubo mano del volante albo Claudio Baeza en área propia. “No es penal… Tiene una reacción de protección, natural”, apuntó Selman, pero Chandía discrepó: “Como están dirigiendo hoy los árbitros, ninguna mano es casual. Es penal”.

OSSES APOYA

Sin embargo, Polic encontró apoyo en Enrique Osses, presidente de la Comisión Arbitral. “El gol se dio en una jugada que todos los fines de semana pasa en las canchas del mundo, son muy finas y evidentemente la tecnología nos ayudará en el futuro. No puedo decir que es un error garrafal del asistente (José Retamal)… En tiempos pasados se decía que ante la duda había que abstenerse, pero con los avances tecnológicos ya se desnudan ese tipo de situaciones. Evidentemente es una jugada fuera de juego y el asistente decidió erróneamente”, comentó Osses.

Asimismo, el ahora dirigente de los árbitros no vio penal en la mano de Baeza: “La mano existe, pero la pelota va a golpear en la cara y el jugador lo hace como una manera de protección. No amplía el volumen de su cuerpo con la mano, por lo tanto, técnicamente no es sancionable como penal”.

UC RECLAMA

Mientras tanto, Universidad Católica anunció que enviará una “comunicación formal” a la ANFP por lo que consideraron una “disparidad de criterios” en el arbitraje de Polic.

“Realizaremos una comunicación formal por el arbitraje, principalmente porque entendemos que hay una disparidad de criterios en los cobros de las manos en los diferentes partidos”, apuntaron desde Cruzados SADP.

De acuerdo a la institución precordillerana, “en ningún caso la mano de Baeza es natural” y “también manifestaremos nuestra inquietud acerca de la función del cuarto árbitro en la falta que comete Suazo contra Buonanotte, como en la acción en que (Fernando) Meza hace tiempo deliberadamente y Polic termina amonestando a (Luciano) Aued y expulsando a Mario Salas, sin mostrar tarjeta al jugador de Colo Colo”.

“Obviamente la posición de adelanto en el gol es clara, pero nuestra comunicación apuntará principalmente a lo que indicamos anteriormente”, cerraron desde la UC.