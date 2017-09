Colo Colo dispara contra auspiciador por no cumplir con sueldo de Valdivia

Con el ambiente ya revuelto por la irregular campaña de Colo Colo en el Torneo Transición, los albos sumaron ahora un nuevo problema, dado que desde la concesionaria Blanco & Negro acusan a la marca Under Armour de no pagar su parte correspondiente al sueldo de Jorge Valdivia.

“Estamos esperando que Under Armour ponga el dinero que se comprometió a pagar por el fichaje de Jorge, el cual hasta el momento no ha llegado. Esperamos que pongan ese dinero pronto, ya que ese fue el compromiso. Hasta ahora sólo Colo Colo ha puesto los recursos”, reveló Ricardo Lobos, gerente de administración y finanzas de By&N.

El “Mago”, por estos días en el “ojo del huracán” debido a declaraciones contra los árbitros que podrían significarle un castigo adicional a la fecha que ya deberá purgar por acumulación de amarillas, recibe un sueldo de 100 mil dólares mensuales -unos 62 millones de pesos- y la marca estadounidense se comprometió a depositar 300 mil dólares en 2017 y 300 mil en 2018, para solventar el sueldo del ex Palmeiras.

INDIGNACION

“Si no fuera por Colo Colo, nadie conocería esta marca en Chile y ahora no quieren pagar. El pueblo colocolino tiene que saber esto. Les digo a estos señores americanos que con Colo Colo no se juega. Estamos muy molestos”, agregó Lobos.

El presidente de B&N, Aníbal Mosa, fue más cauteloso y puso paños fríos al tema. “Ojalá las relaciones se normalicen por el bien de Under Armour y de Colo Colo. Sostendré una reunión con ellos para solucionar esta situación que no beneficia a nadie, pero, pase lo que pase, el ‘Mago’ no se mueve del Monumental, para que los hinchas de Colo Colo estén tranquilos”, aseguró.

POCA VENTA

Durante la tarde de ayer radio ADN se sumó a la versión del incumplimiento del auspiciador albo con B&N e incluso fue más allá al revelar por qué no ha podido cumplir con el acuerdo.

Según la emisora, la marca mandó a hacer 8.000 camisetas estampadas con el nombre de Jorge Valdivia, pensando que esto ayudaría al “financiamiento”, pero a la fecha sólo se han vendido poco más de 700.

Desde la empresa, respondieron a B&N con una declaración pública. “Desmentimos enérgicamente las declaraciones realizadas por el gerente de administración y finanzas de Blanco y Negro, don Ricardo Lobos, en el sentido que Under Armour ha cumplido fielmente todas y cada una de sus obligaciones asumidas por el acuerdo comercial antes referido, no existiendo (actualmente) obligación alguna de Under Armour en relación con el fichaje o remuneración del jugador Jorge Valdivia”, afirmó en el comunicado.