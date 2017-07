Colo Colo: renuncia de Guede y retos de Paredes tras la goleada

La goleada sufrida por Colo Colo a manos de La Serena (1-4) el domingo por la tarde en el estadio La Portada, tuvo una dura trastienda en el camarín albo, según especuló ayer la prensa nacional.

Lo cierto es que el debut en la Copa Chile 2017 estuvo muy lejos de lo esperado en las huestes de Macul. Desorden defensivo, pocas llegadas y falta de finiquito fueron las grandes dudas que dejaron los dirigidos del técnico Pablo Guede, quien partió el segundo semestre “consumiendo” parte del poco crédito que le queda luego de “regalar” a última hora el título del pasado torneo Clausura al archirrival Universidad de Chile. Un tema que todavía sigue “fresco” en el Monumental.

DT MOLESTO

“Todo indicaba que Pablo Guede no asistiría a la sala de prensa del estadio La Portada. Habían pasado 40 minutos y el técnico albo no aparecía. Ni siquiera había dado sus apreciaciones a la transmisión oficial. La estrepitosa goleada que los papayeros le propinaron a Colo Colo en el partido de ida de la primera fase de la Copa Chile tenía muy complicado al DT”, comentó ayer La Tercera.

Finalmente, el entrenador argentino acudió de mala gana a la cita con los periodistas, mostrándose, eso sí, muy autocrítico y deslizando algún “palo” a sus jugadores.

De acuerdo al medio de prensa nacional, previamente había tenido “una acalorada charla en el vestuario tras la derrota, según revelaron en el club… Una discusión a viva voz en la que el trasandino reprochó a su plantel la actitud y la desastrosa actuación ante los granates. Hubo gritos. Estaba muy molesto con sus pupilos…”.

¿RENUNCIO?

“Eso no fue todo. La ira de Guede llegó a tal punto que solicitó la presencia de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, en el vestuario. El timonel, que llegó a mediados de semana a la Cuarta Región, fue inmediatamente. Cuentan en el club que estaba muy afectado por el resultado, ya que compromete el proyecto del DT por el que se desvive”, relató La Tercera.

“El técnico estaba decidido: quería irse. ‘Guede renunció terminado el partido, en los camarines. Ahí conversaron. Sólo después de varios minutos (Mosa) logró hacerlo cambiar de idea, a duras penas, para que se quedara’, aseguró desde el interior de la sociedad anónima un testigo de la situación en La Serena”, complementó el diario capitalino.

PAREDES ENOJADO

También trascendió ayer que el camarín albo tuvo que escuchar luego de la goleada a un indignado Esteban Paredes. El capitán albo, quien una vez más demostró su calidad anotando el único gol ante La Serena, golpeó la mesa.

De acuerdo a los medios nacionales, el ariete se cuadró con Guede e increpó duramente a sus compañeros, generando la reacción de otros referentes del equipo que le reclamaron porque “no entienden” lo que quiere plasmar el entrenador en la cancha.

En medio de este panorama, Colo Colo necesita rearmarse anímica y futbolísticamente a la brevedad para ganar por cuatro goles de diferencia la revancha de este sábado 15 en el Monumental (16 horas, de Magallanes) ante el cuadro de Primera “B”.

“NOCHE ALBA”

Pero antes, el plantel será presentado oficialmente a los hinchas mañana en la “Noche Alba”, contra Huachipato en el recinto de Macul (21 horas, de Magallanes), ocasión en que los hinchas esperan darle la bienvenida a los cuatro refuerzos: el arquero argentino Agustín Orión, el lateral Oscar Opazo y los volantes Nicolás Maturana y Jorge Valdivia. Especial mención para el “Mago”, a quien los fanáticos albos esperan como un “salvador”.

Relacionado