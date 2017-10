Colo Colo y la “U” suman bajas justo en la recta final

Los albos Valdés y Valdivia quedarían descartados ante Audax Italiano. Jara y Monzón se agregan

a la lista de lesionados en el cuadro azul.

Jaime Valdés (foto derecha) quedó prácticamente descartado para el choque de Colo Colo frente a Audax Italiano por la décima fecha del torneo Transición.

El volante albo salió lesionado el pasado domingo en la victoria sobre Wanderers (2-0), cuando sintió un “pinchazo” en el aductor derecho promediando el segundo tiempo del encuentro que se jugó en el estadio Monumental.

“Pajarito” se sometió a los exámenes de rigor en la jornada de ayer en la clínica Meds y, si bien no se trataría de un problema muscular complicado, el cuerpo técnico encabezado por Pablo Guede decidió no arriesgarlo para que juegue en óptimas condiciones físicas la recta final del campeonato.

Además, el césped sintético del estadio La Florida, donde los albos se presentarán este sábado (18 horas), es “poco recomendable” para un jugador de 36 años mermado físicamente por un problema muscular.

SIN VALDIVIA

Otra preocupación en las huestes albas es el eventual castigo que recibirá Jorge Valdivia luego de ser expulsado frente a los porteños.

Colo Colo defenderá esta noche al volante en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, pero el informe del árbitro Piero Maza le deja poco margen de acción.

El escrito del referí apunta que el “Mago” vio la tarjeta roja por “conducta violenta” al propinar “un cabezazo a la altura del pecho del rival”.

Según los albos, la agresión no fue tal y la idea era solicitar en principio que el jugador sea absuelto, pero ante lo categórico del informe ahora esperan que sólo se le castigue con una fecha de suspensión.

“Haremos todo lo posible. Para nosotros es un jugador importantísimo y si no está él, lo echaremos de menos. Creo que el árbitro se apuró. Además, Valdivia está siempre siendo provocado. Lo buscan, lo toman, lo golpean”, comentó Raúl Ormeño, asesor de la Comisión Fútbol de Blanco y Negro.

MALA CONDUCTA

Más allá de la defensa que preparan los albos, la roja a Valdivia no hizo más que confirmar la mala conducta que ha tenido desde que regresó a Colo.

El habilidoso volante de los albos ha recibido 5 tarjetas amarillas y una roja en apenas 7 partidos que ha jugado en el Transición.

Estos números lo sitúan como uno de los jugadores más “sucios” del torneo, “honor” que comparten con los mismos números Julián Fernández (Palestino), Alejandro Márquez (O’Higgins) y Claudio Baeza (Colo Colo), seguidos de Matías Rodríguez (U. de Chile) con 4 amonestaciones y una expulsión.

Consignar que, además, Valdivia fue citado en septiembre al Tribunal por calificar como “una estupidez” la amarilla que le mostró el árbitro Eduardo Gamboa ante Iquique.

BAJAS AZULES

En la vereda de la “U”, también preocupan las ausencias. David Pizarro, Gustavo Lorenzetti, Mauricio Pinilla, Isaac Díaz y Leandro Benegas integraban de antemano la lista de lesionados para el partido que los azules ganaron en Antofagasta el sábado (2-0).

Pero justo ante los “pumas” fue reemplazado en el primer tiempo por problemas físicos Gonzalo Jara (foto izquierda), cuyos exámenes arrojaron una inflamación de la cicatriz de un desgarro anterior que sufrió en el isquiotibial derecho. Según afirmaron ayer desde el Centro Deportivo Azul, todo apunta a que el zaguero no “llegará” al choque de este domingo contra Palestino en el estadio Nacional (20,30 horas).

De partida, Jara quedó descartado para el compromiso de mañana frente al mismo Antofagasta, por la ida de semifinales de Copa Chile, en el recinto de Ñuñoa (21 horas).

CODAZO A MONZON

Otro que no jugaría este encuentro es el zurdo Fabián Monzón, quien sufrió un profundo corte en el pómulo izquierdo producto de un codazo casi al cierre del encuentro que se jugó en el norte, producto de un codazo que le propinó el central Bruno Romo, quien no recibió sanción.

“No me percaté de la gravedad de la infracción. Monzón despejó y yo seguí el balón. Ahí vi una carga y la sancioné. Me acerqué al jugador para ver si necesitaba atención y no me respondió. Miré el reloj y vi que estábamos en la hora. Me acerqué nuevamente a Monzón, él giró la cara y lo vi con sangre. Cuando se paró, tuve la claridad de que hubo algo…”, comentó el árbitro del partido, Felipe González.

“Vi al jugador con la cara llena de sangre, pero no pude ver dónde estaba el corte No sabía si era en la cabeza, si fue un cabezazo entre ambos o un codazo. No tuve la claridad para definir qué había pasado, de lo contrario, expulso a Romo al tiro. Después, las imágenes fueron elocuentes. Yo tuve que haber revisado al jugador antes de terminar el partido, porque había tiempo. Mi error fue no ser más prolijo, porque hubo una agresión que debió haber sido sancionada con tarjeta roja”, complementó.

La buena noticia para el cuerpo técnico de la “U” que encabeza Angel Guillermo Hoyos es que Isaac Díaz ya habría superado su desgarro y Mauricio Pinilla será evaluado hoy para determinar si puede jugar mañana por Copa Chile.