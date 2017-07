Con Alexis y sin Bravo: el “dream team” de Guardiola

El diario hispano Sport de Cataluña no olvida a Josep Guardiola, el técnico que dirigió al Barcelona en una época dorada, repleta de títulos y del reconocimiento generalizado del mundo futbolístico.

Hoy está al frente de Manchester City, pero la distancia no ha impedido que los españoles sigan atentos al día a día de “Pep”.

De hecho, Sport publicó ayer un artículo en el que asegura que el mencionado técnico ya está esbozando una formación titular para revertir con el cuadro celeste una temporada que dejó gusto a poco.

Se trata del “dream team” de Guardiola, que según el medio hispano, contempla a Alexis Sánchez como refuerzo, pero no tiene considerado como titular a Claudio Bravo.

INCORPORACIONES

Según Sport, Guardiola está a la espera de que se cierren los fichajes de Alexis, y de los laterales Benjamin Mendy y Kyle Walker.

Su equipo soñado sería con el emergente meta portugués Ederson, quien llegó desde el Porto y ayer se puso a las órdenes del DT catalán.

En la zaga asoman Walker, John Stones, Vincent Kompany y Mendy, mientras que en la zona de mediocampo figuran Ilkay Gündogan, David Silva y Kevin De Bruyne, dejando en labores ofensivas a Bernardo Silva, Gabriel Jesús y Alexis.

GESTION DE BRAVO

Mientras tanto, el medio británico The Sun aseguró ayer que Manchester City apuesta a que Bravo intercederá para que Alexis deje el Arsenal.

“Manchester City cree que Claudio Bravo es clave en el aterrizaje de Alexis Sánchez este verano (europeo), debido a que son amigos cercanos en la Selección Chilena”, especuló el sitio inglés.

“Sánchez y el portero Bravo, de 34 años, son amigos y fueron compañeros de habitación cuando Chile disputó la Copa Confederaciones”, apuntó el artículo. “Sus familias se conocen muy bien. Si bien (el técnico de Arsenal, Arsene) Wenger no quiere venderlo a un rival inglés, la amistad entre los chilenos no es una buena noticia para él”, agregó The Sun.

“Pese a que está tasado en 50 millones de libras (56,5 millones de euros) y que además se espera que deje el club, Arsenal no quiere que se vaya al City y preferiría venderlo al extranjero”, complementó la publicación.

OTRO PRECIO

Sin embargo, otro medio inglés, Mirror, habló de cifras aún mayores. “El Arsenal pedirá 80 millones de libras (unos 103 millones de dólares) por Alexis Sánchez, mientras que el Manchester City se prepara para hacer la primera oferta oficial”, asegura el citado medio.

El valor es tan alto que incluso superaría al fichaje del belga Romelu Lukaku, quien fue comprado por Manchester United en cerca de 100 millones de dólares al Everton.

De ser real la cifra de The Sun, Sánchez se transformaría en uno de los traspasos más caros de la historia, adhiriéndose al selecto grupo de los “top ten”, en el que se encuentran grandes estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Neymar.