Con la ilusión a tope, Chile busca ante Brasil un boleto para su tercer Mundial consecutivo

La “Roja” desafiará hoy en Sao Paulo al hasta ahora único clasificado, Brasil, líder consumado de la eliminatoria mundialista sudamericana, en una última fecha “de miedo” que tendrá en juego tres cupos directos y uno al repechaje para Rusia 2018.

Los cuatro partidos se jugarán de manera simultánea a partir de las 20,30 horas (de nuestro país) y Chile, tercero en la tabla (ver Eliminatorias 2018), se jugará su chance al todo o nada intentando lograr una victoria que le permita obtener un boleto directo.

Sin embargo la tarea asoma en extremo compleja por los pergaminos de Brasil, el gran presente futbolístico que ostenta y su calidad de invicto como local en las clasificatorias.

En todo caso, la única derrota que ha sufrido la “Verdeamarelha” en el certamen fue precisamente contra Chile, que en la primera fecha le ganó 2-0 en el estadio Nacional, cuando Jorge Sampaoli aún era el técnico.

LAS OPCIONES

Estos son los posibles escenarios para que la “Roja” clasifique a su tercer Mundial consecutivo:

1.- Con un triunfo en Brasil va directo a Rusia 2018.

2.- Con un empate asegura el repechaje ante Nueva Zelanda sin importar los otros cotejos. Incluso, si se combinan algunos resultados, podría también clasificar directo.

3.- La “Roja” clasificará directo aún perdiendo ante Brasil, si se dan todas las siguientes condiciones:

a) No cae por más de un gol de diferencia.

b) Paraguay no derrota como local a Venezuela.

c) Argentina empata o pierde en su visita a Ecuador.

d) Hay un vencedor entre Perú y Colombia en Lima.

4.- La “Roja” irá al repechaje aún perdiendo ante Brasil, si se conjugan todas las siguientes situaciones:

a) Una derrota sólo por un gol de diferencia.

b) Paraguay gana en Asunción a la “Vinotinto”.

c) Argentina no suma los tres puntos en Quito.

d) Que no empates Perú y Colombia.

Otra posibilidad en este mismo ítem sería:

a) Siempre perder por un gol.

b) Argentina vence a Ecuador.

c) Paraguay no le gana a Venezuela.

d) Tal como en las otras, un ganador entre Colombia y Perú.

CON ARANGUIZ

En la última práctica de ayer Juan Antonio Pizzi puso sorpresivamente como titular a Charles Aránguiz, quien se movió a la par de sus compañeros y sumó bonos para ser de la partida.

Recordemos que el “Príncipe” llegó a la “Roja” desde Bayern Leverkusen con un desgarro en la pantorrilla derecha, lesión que ha tenido una notable mejoría al punto que asoma a priori como titular, aunque hoy volverá a ser evaluado por el cuerpo médico.

En caso de que Aránguiz no “llegue”, Felipe Gutiérrez ocupará su lugar. Esta sería la oncena para hoy: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Charles Aránguiz (Felipe Gutiérrez), Francisco Silva, Pedro Pablo Hernández; Jorge Valdivia; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

BRASIL LISTO

Por su parte, el técnico brasileño Tite pondrá hoy a todas sus estrellas disponibles en el césped del estadio Allianz Parque. El dueño de casa anuncia a Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Alex Sandro; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; Philippe Coutinho, Gabriel Jesús y Neymar. Arbitrará el ecuatoriano Roddy Zambrano, curiosamente el mismo que dirigió en la victoria de la “Roja” sobre Brasil en el inicio de la presente eliminatoria.