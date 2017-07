Continuidad de Alexis: prensa inglesa ya no le cree a Wenger

El técnico de Arsenal, Arsene Wenger, insistió ayer en que Alexis Sánchez seguirá en el club inglés y descartó un supuesto paso a París Saint Germain. “No creo que vaya a París… Leí L’Equipe en los últimos días y PSG cambió de Sánchez a Neymar. Hoy hablan sobre Neymar y hace tres días lo hacían sobre Alexis. Los reporteros necesitan temas”, ironizó el DT de los “gunners”.

“Ellos no pueden conseguir a Sánchez, así que irán por Neymar”, aseguró el entrenador francés. Acto seguido, los periodistas ingleses le insistieron sobre la posible partida de Alexis, preguntándole si se siente seguro de que el tocopillano estará en Arsenal el 31 de agosto, cuando comience la Premier League 2017-2018, y Wenger respondió: “Creo que lo he aclarado un par de veces. Sánchez no me ha pedido dejar el club”.

INCREDULIDAD

La única voz oficial de Arsenal que se ha referido al tocopillano es Wenger. El problema es que el director técnico de Arsenal ya no tiene credibilidad en la prensa inglesa.

De hecho, varios medios recordaron ayer las veces que el mencionado DT dijo que sus principales figuras seguirían en el club y al final terminaron emigrando.

The Independent, por ejemplo, publicó un recuento de las declaraciones de Wenger en los últimos diez años, cuando aseguró la continuidad de figuras como Thierry Henry, Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Cesc Fabregas y Robin van Persie. Sin embargo, todos partieron a las pocas semanas. “¿Por qué con Alexis Sánchez debería ser diferente?”, preguntó el medio inglés.

PSG “SE BAJA”

En lo que sí parece tener razón Wenger es en que se habría “enfriado” el interés de PSG por Alexis. Según el medio francés Le Parisien, “ahora hay muy pocas posibilidades de que el chileno de 28 años se traslade a París este verano. En primer lugar, porque los representantes del delantero del Arsenal fueron particularmente exigentes y codiciosos cuando entraron a los detalles del contrato”.

Mirror de Inglaterra coincidió en que las pretensiones económicas de Sánchez serían exorbitantes, bordeando los 157 millones de pesos chilenos semanales.

MANCHESTER CITY

Por otro lado, la prensa inglesa aseguró ayer que se habría reactivado el interés de Manchester City. Según The Sun, Josep Guardiola sigue interesado en contar con el goleador histórico de la “Roja”, sobre todo tras los fallidos intentos de Bayern Munich y París Saint Germain por contar con el tocopillano. Los “ciudadanos” estarían dispuestos a pagar más de 65 millones de dólares por el chileno.

The Independent, por su lado, apuntó que Alexis “quiere ganar títulos y por eso aceptaría una oferta bajo los 400 mil dólares semanales (300 mil libras esterlinas) para volver a trabajar con el entrenador español”, como lo hizo en Barcelona.

Cabe mencionar que City lleva cinco jugadores contratados en este período de fichajes: el volante Bernardo Silva (Mónaco), el arquero Ederson Moraes (Benfica) y los laterales Kyle Walker (Tottenham), Danilo (Real Madrid) y Benjamin Mendy (Mónaco).

EN LA CLINICA

Aparentemente ajeno a las negociaciones, Alexis Sánchez continuaba hasta ayer en nuestro país, pese a que medios europeos aseguraban que se le había visto en París.

El delantero ya dejó su natal Tocopilla y se encuentra en Santiago, donde ayer visitó la Clínica Meds, según lo conformó la tenista nacional Daniela Seguel.

“Se me acercó y me dijo ‘oye, ¿tú eres la tenista número uno de Chile?’..”, reveló la primera raqueta de nuestro país, agregando que “él fue muy simpático y yo le pedí una selfie”.