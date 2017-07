Copa Chile: Valdés es baja en Colo Colo

Jaime Valdés se perderá el debut de Colo Colo en la Copa Chile 2017 debido a una suspensión que arrastra desde la edición anterior del certamen que el año pasado coronó precisamente a los albos.

La ANFP informó ayer en su sitio web sobre los jugadores castigados que no podrán participar en los compromisos de ida de la edición que comienza mañana y entre ellos figura “Pajarito”, quien deberá cumplir su última fecha de sanción tras haber sido expulsado frente a Universidad Católica en el encuentro de vuelta de las semifinales de la versión 2016. En esa ocasión recibió dos partidos de sanción y ya cumplió uno (en la final ganada por 4-0 a Everton), de manera que no podrá estar mañana ante La Serena en el estadio La Portada (16,30 horas, de Magallanes).

ONCENA LISTA

El técnico albo Pablo Guede tiene prácticamente definida la oncena que utilizará ante los “papayeros”, en principio con dos de los cuatro refuerzos: el meta argentino Agustín Orión y el volante Nicolás Maturana.

Como alternativa quedará el lateral Oscar Opazo y no será considerado Jorge Valdivia, quien está culminando su puesta a punto y todo apunta a que “redebutará” por Colo Colo el próximo miércoles 12 en la disputa de la Supercopa Chilena ante Universidad Católica en el estadio Nacional.

En definitiva, los albos utilizarían mañana un esquema 3-2-4-1 con Agustín Orión; Fernando Meza, Julio Barroso, Claudio Baeza; Esteban Pavez, Gabriel Suazo; Marcos Bolados, Nicolás Maturana, Ramón Fernández, Christofer Gonzalez; y Esteban Paredes.

EL CAPITAN

Mientras tanto, trascendió ayer que el capitán Esteban Paredes y Blanco & Negro tienen todo acordado para extender su vínculo por dos años.

De esta manera, Paredes, quien el próximo 1 de agosto cumplirá 37 años, vestirá la alba hasta los 39, siendo uno de los más “veteranos” del balompié nacional.

El ariete prefirió no referirse al tema y sólo se limitó a comentar lo que espera para el debut de mañana ante La Serena. “Siempre son complicados estos partidos, ya que son equipos que te complican por el hecho de que corren mucho cuando juegan con Colo Colo, así que vamos a completar los entrenamientos de la mejor manera para no encontrarnos con sorpresas”, apuntó el capitán.

OTROS SUSPENDIDOS

Cabe mencionar que dos serenenses, Cristóbal Marín y Nahuel Oviedo, también arrastran suspensiones y no jugarán mañana ante los albos.

Tampoco podrán debutar en los partidos de ida de la Copa Chile los siguientes jugadores: Carlos Labrín (Audax Italiano), Fernando Manríquez (U. de Concepción), Cristián Suárez (Everton), Francisco Silva (Curicó), Nelson Sepúlveda (Cobresal), Diego Ruiz (Iberia), Gustavo Aguayo (Iberia) y Luis Aseff (Rangers).

PROGRAMACION

Con cuatro partidos de ida correspondientes a la primera fase comenzará mañana la Copa Chile. Este es el detalle (horarios de Magallanes):

13,00: Rangers – U. Católica, en el Fiscal de Talca (CDF).

16,30: La Serena – Colo Colo, en La Portada (CDF).

16,30: Valdivia – Huachipato, en el Parque Municipal de Valdivia.

20,00: Barnechea – Audax Italiano, en el Municipal de Barnechea.

Cabe mencionar que Universidad de Chile abrirá fuego recién el domingo 16 del presente, contra Ñublense en Chillán (16,30 horas).

