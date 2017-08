Cristiano premiado como el mejor de Europa

Cristiano Ronaldo celebró su tercera corona como Mejor Jugador de Europa, imponiéndose a su “eterno rival” Lionel Messi y al italiano Gianluigi Buffon en la gala que realizó la Uefa ayer en Mónaco, con motivo del sorteo de la Champions League.

El delantero luso, estrella de Real Madrid y clave en la consecución de la duodécima “Orejona” del cuadro “merengue”, también fue premiado como el mejor ariete de la temporada, destacando por sus 12 goles en la pasada Champions.

Cristiano recibió el premio de manos del presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, y consideró como “un gran honor recoger otra vez este trofeo”, asegurando que el logro personal también pertenece a sus compañeros.

SATISFACCION

Estos premios -que como reconoció, “me encanta acumular”- espera sumarlos a un tercero, ya que es favorito a ganar el The Best de la Fifa, cuyo vencedor se conocerá a mediados de septiembre.

“Lo mismo, cada año es el mismo objetivo, el mismo reto, ganarlo todo con el club y con mi Selección. Es un honor ganar este trofeo una vez más. Y cuando vaya con mi Selección verán la motivación que tengo para seguir trabajando duro. La afición del Real Madrid y todo el mundo me ha ayudado a ganar estos trofeos”, dijo CR7.

OTRAS CATEGORIAS

En la velada también fueron premiados Gianluigi Buffon, Sergio Ramos y Luka Modric, como mejor portero, defensa y mediocampista de Europa, respectivamente.

Asimismo, la talentosa holandesa Lieke Martens fue elegida la mejor del fútbol femenino en el “Viejo Continente”.