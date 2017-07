Delantero de Audax se suma a la Católica

Diego Vallejos (27 años / estatura 1,73) se convertirá en nuevo delantero de Universidad Católica. El atacante nacional que defendió en la última temporada a Audax Italiano ya se realizó los exámenes médicos de rigor y será presentado en los próximos días como jugador de los cruzados.

El conjunto precordillerano pagará US $600 mil dólares por el 40% del pase, mientras que el 60% restante quedará en poder de los itálicos.

A su vez, el posible arribo del defensa central Benjamín Vidal se mantiene en suspenso hasta que se resuelva la eventual, partida del zaguero Guillermo Maripán, quien maneja tres ofertas desde el fútbol europeo (Alavés de España, Génova de Italia y Malatyaspor de Turquía).

Cabe recordar que la UC ya tiene dos refuerzos confirmados: el volante de contención argentino Luciano Aued (ex Racing de Avellaneda) y el central nacional Branco Ampuero (ex Antofagasta).

CAE EN AMISTOSO

Tras vencer el sábado último a Wanderers por 3-1 en Mantagua, Católica jugó ayer otro amistoso, esta vez ante Unión San Felipe en San Carlos de Apoquindo, donde el marcador favoreció a los aconcagüinos por 2-1.

En el primer tiempo, que finalizó sin goles, los cruzados formaron con Franco Costanzo; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Alfonso Parot; César Fuentes, Carlos Espinosa; Matías Rosas, Diego Buonanotte, Fernando Cordero; y Santiago Silva.

GOL MAGALLANICO

Los goles llegaron en el segundo tiempo. Abrió la cuenta Sebastián Cárdenas a favor de la visita pero acto seguido igualó el puntarenense Brian Leiva para Católica. Finalmente, Juan Méndez le dio el triunfo al “Uní-Uní”.

La UC formó en el complemento con Alvaro Ogalde; Juan Carlos Espinoza, Claudio Sepúlveda, Branco Ampuero, Yerko Oyanedel; Fabián Manzano, Carlos Lobos; José Luis Muñoz, Carlos Espinosa, Brian Leiva; y David Llanos. En tanto, Luciano Aued jugó los últimos 15 minutos.

LESION DE SILVA

En otro tema, el ariete argentino Santiago Silva reveló ayer que en el pasado torneo Clausura tuvo que lidiar con una complicada lesión. “Creo que hubo un par de circunstancias que por ahí no me ayudaron. Más allá de la adaptación, tuve una lesión de la que no se habló mucho: me quebré dos vértebras”, confesó al sitial oficial de la UC.

“Por mi forma de ser, intenté jugar y estar y creo que, relativamente, lo pude hacer bien en la Copa Libertadores. En el campeonato local no se pudo, pero obviamente uno quiere mejorar. Ahora, mi desafío personal es tratar de convertir la mayor cantidad de goles posibles, pelear la Copa Chile, ganar la Recopa y disputar el campeonato hasta el final”, agregó Silva.

Católica debutará este domingo a las 13 horas (de Magallanes) en Talca ante Rangers por la primera fase de la Copa Chile.

