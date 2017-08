DT de Colo Colo se queja por programación: “No me parece lógico jugar martes y sábado”

La tercera fecha del torneo Transición comienza hoy (ver La Jornada) y finalizará recién el próximo martes 15, cuando Palestino reciba a Colo Colo a partir de las 16 horas en el césped sintético de La Florida, donde el cuadro “baisano” eligió ejercer la localía.

De cara a este compromiso y la proximidad del siguiente desafío contra Universidad de Concepción en el Monumental habló ayer -entre otros temas- el técnico albo Pablo Guede, quejándose de la programación elaborada por la ANFP.

“No me molesta jugar el martes, pero no entiendo por qué nos pusieron el martes (contra Palestino) y el sábado (ante los penquistas). Podríamos jugar el domingo tranquilamente, pero como no depende de mí poner los horarios… Acato lo que dicen, ellos sabrán por qué lo hacen de esa manera, aunque no me parece lógico”, disparó el entrenador.

Respecto al pasto artificial de La Florida, el DT argentino tuvo una postura más abierta. “Jamás me quejé de la cancha en ningún lugar donde estuve. Son las que tienen los equipos, todos deben jugar ahí y hay que hacerlo de la mejor manera posible”, sostuvo.

RECUPERACION

Colo Colo viene de superar el pasado domingo a O’Higgins por 3-1 en Rancagua. “Después de harto tiempo pudimos dar dos días libres al plantel para que los jugadores puedan recuperarse. El miércoles trabajaron de manera diferenciada y hoy (ayer) ya están a la par del grupo. Todos hicieron el trabajo completo y estamos yendo por buen camino”.

“Los muchachos se sienten bien, entrenando de una forma muy buena. Se están cuidando y recuperando de la forma en que pretendemos, en diálogo con ellos, metidos en tratar de prepararse lo mejor posible para disputar un puesto. Eso me pone muy contento”, complementó.

RIVAL COMPLICADO

Sobre Palestino, dijo que vio por televisión la dura caída de los “árabes” ante Flamengo (0-5) a mitad de semana en Río de Janeiro, resultado que le costó la eliminación de la Copa Sudamericana (también había perdido en la ida, 2-5 en Santiago).

“Lo del miércoles no es un resultado para tener en cuenta, porque puede pasar y más ante un equipo como Flamengo, en su cancha. Fue un partido sin importancia”, opinó el DT, aludiendo a que Palestino utilizó algunos suplentes en la revancha, consciente de que dar vuelta la llave era una tarea titánica.

Para el martes próximo, Guede espera “un rival duro, como siempre lo fue. Será un partido trabado donde los dos equipos buscarán la victoria”.

CASO RIVERO

En otro plano, el técnico albo aprovechó la ocasión para dar por cerrada la polémica entre Octavio Rivero y la dirigencia de Blanco & Negro por la frustrada partida del delantero uruguayo a Belgrano de Córdoba.

“Ahora sólo debe entrenar de buena manera. Si lo veo bien, lo pondré y si no, no estará. Para mí, es uno más que se debe ganar el puesto, como todos”, afirmó Guede, bajándole el perfil a un tema que “fue mucho menor de lo que ustedes (los periodistas) creían… No era algo grave… Lo que pasa es que no hay momento de paz en este equipo porque es el más grande de Chile”.

HABLA MOSA

Al respecto, el presidente de B&N, Aníbal Mosa, reconoció que le dolieron las críticas públicas del delantero.

“Es algo que ya pasó y dimos vuelta la página. Me dolieron sus críticas, porque yo voy a cumplir dos años y medio en esta institución y he firmado 200 contratos. Todos ellos, tanto los formales como de palabra o en una servilleta en un restorán, se han cumplido”, enfatizó el personero.

“Fueron días en que no lo pasamos bien. En vez de disfrutar el triunfo sobre O’Higgins nos enfocamos en otra cosa gratuitamente, porque acá no hubo ningún vencedor. Acá todos perdimos”, cerró Mosa.