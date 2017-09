DT del Arsenal descartó sobrepeso: “Alexis no estaba listo para jugar por Chile…”

Complicado es el momento futbolístico que atraviesa Alexis Sánchez. Un bajón que comenzó en la “Roja” y que parece prolongarse en el Arsenal.

Tras las derrotas ante Paraguay (0-3) y Bolivia (0-1), con un tocopillano deslucido, “tostado” y hasta carente de su habitual entrega en la cancha, el retorno al club inglés no ha sido el mejor.

Precisamente ese bajo rendimiento y su frustrado deseo de partir a Manchester City llevó a que el sábado último un pequeño puñado de fanáticos de los “gunners” lo pifiara cuando ingresó en el segundo tiempo (75’), con el marcador ya consumado, en el 3-0 sobre Bournemouth.

¿SOBREPESO?

Las críticas se han multiplicado aludiendo al discreto presente del tocopillano, quien incluso fue aludido de manera muy dura por José Sulantay, su entrenador en la “Roja” Sub-20 que resultó tercera en el Mundial Juvenil de Canadá 2007.

El actual DT de Cobreloa aseguró días atrás que Alexis tiene sobrepeso y los dichos del técnico chileno llegaron hasta Inglaterra, donde Arsene Wenger, técnico del Arsenal, salió en defensa del delantero.

“Alexis no está gordo, su porcentaje de grasa es menor de 10, por lo que no está excedido en grasa, pero ya sabemos cómo es esto cuando no ganas. La gente encuentra cada problema…”, sostuvo el DT francés en declaraciones que difundió ayer la página oficial de los “gunners”.

EN LA “ROJA”

Luego explicó que Sánchez “no estaba físicamente listo para jugar tres partidos en una semana y ciertamente cuando fue a jugar por Chile no estaba completamente listo tampoco”.

Finalmente, Wenger aseguró que Alexis le manifestó su total compromiso con Arsenal, pese a su frustrado traspaso al Manchester City. “Me aseguró que está enfocado en la Premier League y en la Europa League. Si bien con Chile tuvo una mala experiencia, acá regresó lleno de deseo y listo para jugar”, aclaró.

“ACTITUD”

Mientras tanto, el periódico The Sun publicó ayer una columna de opinión criticando la “actitud” del atacante nacional luego de que se cayera su fichaje en Manchester City.

“Alexis Sánchez todavía está en el Arsenal… Así que él también podría alegrarse y tratar de dar lo mejor”, comienza la nota firmada por Dave Kidd.

“Como suplente, recibió una mezcla de aclamaciones y abucheos (…) Wenger no podía entender por qué sus partidarios podrían abuchear a Sánchez”, puntualizó la columna.

BRAVO LO “DELATA”

Además, el texto aludió a las palabras de Claudio Bravo, quien el sábado aseguró que el delantero pasó “de la felicidad a la amargura en unas pocas horas”. Recordemos que el mismo día del partido con Paraguay anunció a sus compañeros durante la mañana que ya era jugador del City y por la tarde, justo antes del choque contra los “guaraníes” le comunicaron desde Arsenal que la operación se había caído. “No es un problema que Sánchez probablemente sufra. Pero él todavía está aquí, así que podría animarse y tratar de sacar el máximo provecho”, cerró el artículo.

EUROPA LEAGUE

Arsenal debutará este jueves 14 en el grupo “H” de la Europea League 2017-2018, el segundo torneo internacional de clubes más importante del “Viejo Continente”.

Los “gunners” recibirán al Colonia de Alemania desde las 16,05 horas (de nuestro país) y todo apunta a que Alexis será de la partida. En la misma zona participan Bate Borisov (Biolorrusia) y Estrella Roja (Serbia).

El otro chileno presente en el certamen es el volante de contención Jason Silva (ex Palestino, Colo Colo, Antofagasta y La Calera), quien defiende al Apollon Limassol (Chipre), elenco que en su debut será local frente al Olympique Lyon de Francia (14,00). Completan la zona Everton (Inglaterra) y Atalanta (Italia).