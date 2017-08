“El Monumental es la única deuda con nuestra gente”

En el Centro Deportivo Azul el encargado de hablar ayer con la prensa fue el capitán y portero Johnny Herrera, quien no ocultó su optimismo de ganar “de una vez por todas” en el Monumental, donde Universidad de Chile no sabe de triunfos hace 16 años.

“Ojalá nos podamos traer los tres puntos. Feliz por este desafío, que nos toque jugar con Colo Colo y vamos a ir allá con todo”, advirtió el meta.

“FRACASO, NO”

Herrera comentó que, si no logran el objetivo de ganar este domingo en Macul, “no será un fracaso”. Al respecto argumentó: “Mucha gente nos ha encapsulado con estos años en que la ‘U’ no gana en el Monumental, pero si nos ponemos a hilar fino, yo estuve más de 10 años sin ir allí con la ‘U’. En ese tiempo, cuando fui con Everton, ganamos una final, fui con Audax y ganamos siempre, y también hay compañeros actuales que han ganado muchas veces allá”.

“Hay que ser objetivos. La ‘U’ de la última década es exitosa en partidos contra Colo Colo. Además, las definiciones del último tiempo se las ganamos, entonces, catalogar como fracaso no ganar el fin de semana sería injusto para el plantel”, complementó.

“El poncho de los 16 años es amplio y la mayoría de este plantel no se lo pone por completo. Pero lógicamente es un partido distinto, somos conscientes de lo que significa y es la única deuda que tenemos pendiente con nuestra gente”.

COLO COLO

Herrera, a diferencia de otras ocasiones, elogió al plantel albo. “Colo Colo es un buen equipo y obviamente como es uno de los más populares del país tiene la obligación de ser protagonista. Hasta el minuto lo ha hecho, tienen un gran plantel”, enfatizó.

Consultado si le intimida la presencia de Esteban Paredes o Jorge Valdivia, el portero azul dijo que “no saco nada con preocuparme de un solo jugador si tengo 11 al frente. Son todos peligrosos”.

Aclaró, eso sí, que “nosotros estamos bien, tenemos un plantel sólido, queremos ser bicampeones, ir a dar pelea en la Libertadores, y lo que pase al frente (en Colo Colo), sus problemas, no sé, que quieran echar al entrenador (…), no es tema nuestro. Sólo estamos enfocados en hacer las cosas bien”.

EL INCIDENTE

CON VALDIVIA

Consultado si volvería a protagonizar un incidente similar al fuerte conato que tuvo con Jorge Valdivia en un superclásico jugado el año 2005, cuando el “Mago” le celebró un gol “en la cara”, Herrera comentó: “Ahora uno está más maduro y pone cosas en la balanza antes de reaccionar. Pero no me arrepiento de lo que pasó, a uno le corre sangre por las venas, siente la camiseta más que nadie, entonces hay que defender los colores siempre”.

“Hay formas y formas, lo que hizo Jorge esa vez estuvo equivocado y pienso que tampoco lo volvería a hacer. Son cosas que pasaron y ojalá no volvamos a repetirlas. Hoy trataría de no reaccionar, pero uno nunca sabe dentro de la cancha”, agregó.

RODRIGUEZ LISTO

En cuanto a la oncena azul para el domingo, Matías Rodríguez superó una contractura muscular y se encuentra a disposición del técnico Angel Guillermo Hoyos. Lo mismo Gonzalo Jara (dejó atrás un estado gripal) y Christian Vilches, quien había acusado algún problema menor en la última práctica.

Tentativamente, la “U” formaría con Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Christian Vilches, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Felipe Seymour, Lorenzo Reyes, Gustavo Lorenzetti; Mauricio Pinilla y Sebastián Ubilla.

ARBITRA TOBAR

En tanto, la ANFP designó ayer a Roberto Tobar como juez central del superclásico. Será la segunda ocasión consecutiva que dirige el partido más importante del fútbol chileno, tras el 2-2 en el estadio Nacional durante el pasado Clausura 2017. “Me es indiferente quién arbitra. Pero quedo tranquilo porque es uno de los más calificados del medio”, comentó Herrera.