Enap goleó 12-2 a Recasur y clasificó a las semifinales

Enap goleó a Recasur 12-2 en los cuartos de final y clasificó a las semifinales en la serie todo competidor del babyfútbol laboral.

Hoy se enfrentarán Servibanc con Junji y Salfa con TNT Express y para el domingo se programó el último partido de los cuartos de final, enfrentándose Umag con Constructora Cárdenas.

SENIORS

También se jugaron el jueves partidos de las series seniors, siendo los resultados los siguientes:

Seniors 44

Tío Rico ganó por no presentación a Municipal.

Seniors 37

Municipal ganó por no presentación a Umag.

Lan Chile 6 – Chipe Sport 5.

Enap – Solmet no se jugó porque estaba ocupado el gimnasio.

POSICIONES

Seniors 37 años

Chipe Sport, 25 (10 p.j.).

Solmet, 22 (9 p.j.).

Lan Chile, 21 (11 p.j.).

Enap, 15 (10 p.j.).

Municipal, 15 (11 p.j.).

Umag, 12 (11 p.j.).

Nexxo, 0 (12 p.j.).

Seniors 44 años

Solmet, 15 (5 p.j.).

Talleres, 12 (6 p.j.).

Tío Rico, 12 (7 p.j.).

Chipe Sport, 3 (6 p.j.).

Municipal, 3 (6 p.j.).

PROGRAMACION

Hoy sábado

Gimnasio Español

16,00: Servibanc – Junji (t.c.).

17,00: Salfa – TNT Express (t.c.).

18,00: Talleres – Chipe Sport (seniors 44).

19,00: Chipe Sport – Solmet (seniors 37).

Mañana domingo

Gimnasio L. A. Barrera

15,00: Chipe Sport – Umag (seniors 37).

16,00: Chipe Sport – Municipal (seniors 44).

17,00: Solmet – Municipal (seniors 37 años).

18,00: Umag – Constructora Cárdenas (t.c.).

19,00: Enap – Lan Chile (seniors 37).