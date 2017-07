Esgrimistas locales prometen esfuerzo y entrega en Panamericano de Islas Vírgenes

Tras varias semanas de intensa preparación El certamen comenzó ayer y se extenderá hasta 30 de julio. La delegación chilena está compuesta por 25 competidores, donde seis de ellos son magallánicos

David Fernández A.

dfernandez@laprensaaustral.cl

Tras haber obtenido el puntaje necesario para clasificar Gaspar Lathan, Josefa Rodríguez, Constanza Sánchez, Maximiliano Rodríguez, Alonso Chávez y Vicente Ruiz, son los seis esgrimistas magallánicos que actualmente participan del Panamericano de Esgrima que se realiza en Islas Vírgenes de Estados Unidos, cuyo comienzo fue ayer y se extenderá hasta el 30 de julio. El viernes recién pasado los jóvenes magallánicos se integraron a la delegación chilena compuesta por 25 deportistas, por lo que no sólo están representando a su región, sino también al país.

Los esgrimistas, cuyas edades van de los 8 hasta los 13 años se mostraron orgullosos y confiados de sus habilidades, además prometieron realizar su máximo esfuerzo para regresar a Magallanes con la mayor cantidad de medallas posibles. Con ese compromiso Maximiliano Rodríguez Venegas, de 12 años, alumno de Instituto Don Bosco e integrante del Club de Esgrima Punta Arenas, partió al extranjero, quien participa por segunda vez de un Panamericano, el primero fue en 2015, realizado en Perú.

“Es muy difícil llegar a los primeros lugares, pero voy a dar mi 100% para llegar a uno de los puestos del podio y ojalá ser campeón, y con ello dejar bien a mi país y la región. Creo que me va costar porque desconozco la técnica de los adversarios que me encontraré, no es como un sudamericano o campeonato nacional, donde siempre se repiten los participantes, lo cual da espacio para conocerlos bien. Creo que tendremos que aplicar mucho trabajo mental y capacidad de análisis”, explicó el deportista.

En tanto, la hermana menor del joven, Josefa Rodríguez Venegas, de 9 años, estudiante del Liceo Juan Bautista Contardi, también integrante del Club de Esgrima Punta Arenas, será la primera vez que compite de un panamericano. La pequeña admite estar nerviosa, pero está confiada de su preparación y si bien le gustaría ganar, prefiere obtener una buena marca. La niña igual señaló sentirse feliz porque sus familiares les desearon mucha suerte y se mostraron orgullosos del logro obtenido por los hermanos.

Con respecto a la preparación, el técnico y entrenador del Club de Esgrima Punta Arenas, Eduardo Rodríguez Verdugo, explicó que han realizado intensos entrenamientos, apostando a que hay posibilidad real de traer de vuelta alguna medalla, aunque precisó que el objetivo es estar dentro de los 10 primeros lugares.

Con la representación de Vicente Ruiz, el Club Esgrima Austral igual se hace presente, y por su parte también ha realizado las preparaciones necesarias para que su esgrimista logre una destacada participación, porque al fin y al cabo dejar la bandera de Chile y Magallanes en lo alto del podio es lo que más importa.

Fotos Maximiliano Soto M. / Archivo LPA