Esguince margina a Rivero y Vargas habilitado en la UC

El delantero Octavio Rivero se transformó en sensible baja de Colo Colo para la Supercopa Chilena que los albos disputarán este domingo 23 frente a Universidad Católica a partir de las 13 horas (de Magallanes) en el estadio Nacional, con arbitraje de Julio Bascuñán y transmisión de Canal 13 y el CDF.

El atacante uruguayo quedó resentido tras chocar con un compañero durante la semana en una práctica y los exámenes médicos confirmaron ayer un esguince medial en la rodilla izquierda, lesión que lo tendrá fuera de las canchas aproximadamente tres semanas.

De acuerdo al plazo establecido por el cuerpo médico albo, Rivero tampoco estará en el debut de Colo Colo contra Antofagasta en el torneo Transición, el domingo 30 del presente.

ONCENA ALBA

El técnico Pablo Guede volvió a probar ayer la oncena que utilizará ante los cruzados y como reemplazante de Rivero asoma Andrés Vilches. La alineación alba sería con Agustín Orión; Julio Barroso, Fernando Meza, Felipe Campos; Luis Pedro Figueroa, Claudio Baeza, Jaime Valdés, Gabriel Suazo; Jorge Valdivia; Esteban Paredes y Andrés Vilches.

El entrenador también probó ayer con Oscar Opazo reemplazando a Figueroa y Nicolás Maturana por Suazo. Con ellos en cancha, varió a cuatro en el fondo, con el “Torta” por derecha y Campos en la izquierda; Baeza solo en la contención y Maturana en la línea de Valdivia y Valdés, para dejar en ataque a Paredes y Vilches. El equipo definitivo lo probará hoy.

“El plantel se encuentra muy concentrado. Lo estamos haciendo de la mejor manera”, aseguró Campos, quien habló ayer en conferencia de prensa.

Consultado por Guede, afirmó que “es de los mejores técnicos que he tenido”. En la misma línea sostuvo que “al ‘profe’ lo veo tranquilo, nos da todas las armas y nos dice que el que haga las cosas que pide, va a jugar”.

MOSA Y PAREDES

Por su parte, el presidente de Blanco & Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la oferta de Peñarol por Esteban Paredes. “La directiva de Colo Colo quiere que Esteban se mantenga en el club. Estamos trabajando para eso y haremos todo lo posible para que se quede”, tranquilizó a los hinchas albos.

Sobre la amenaza de muerte en su contra por parte de fanáticos que “rayaron” el acceso al Monumental durante la semana, Mosa desafió: “Esas cosas no me intimidan ni me desvían de mi objetivo, que es ver a Colo Colo campeón. No son agradables las amenazas, pero no me amedrentan ni me quitan el sueño. Esperemos que la justicia pueda hacer este trabajo, para erradicar este tipo de situaciones del fútbol chileno”.

JEISSON LISTO

Mientras tanto, Universidad Católica podrá contar con el extremo Jeisson Vargas luego de que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del zurdo llegara desde Argentina, donde el jugador tuvo un irregular paso Estudiantes de La Plata.

El pase arribó en horas de la mañana de ayer a las dependencias de la ANFP, por lo que el jugador, quien cumplirá 20 años el próximo 15 de septiembre, podrá estar a disposición del técnico Mario Salas para el partido contra Colo Colo.

A priori, Jeisson no será considerado como titular, debido a que primero necesita completar su puesta a punto en lo físico.

LA ALINEACION

Tentativamente, Católica formará este domingo con Cristopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic, Fernando Cordero; Luciano Aued, César Fuentes; José Pedro Fuenzalida, Diego Buonanotte, Diego Vallejos; y Santiago Silva.

“Nos estamos preparando muy bien, pensando ya en el rival, en cómo nos van a jugar y también en lo que vamos a proponer nosotros. La Supercopa nos pilla bien parados”, comentó Fuentes a la página oficial del club.

“La motivación está a tope, uno siempre quiere ganar los clásicos y más las finales. Por el estilo de juego de cada uno, sabemos que va a ser un partido muy intenso, donde los dos vamos a buscar el arco rival. Ellos sumaron varios refuerzos, pero nosotros pensamos en Católica y en el plus que nos daría empezar el semestre ganando esta final”, complementó el volante central.

REPROGRAMACION

En otro plano, la ANFP reprogramó ayer la revancha de Copa Chile entre Católica y Rangers, suspendida en doble instancia por las nevazones y sus efectos en la zona central. En definitiva, este encuentro clasificatorio para los octavos de final se jugará el miércoles 9 de agosto a las 21 horas (de Magallanes) en San Carlos de Apoquindo. Recordemos que en la ida ganaron los cruzados por la cuenta mínima en Talca, con gol de Germán Lanaro.

Por su parte, el partido de vuelta entre Colo Colo y La Serena en el Monumental, también postergado en dos ocasiones, continúa en suspenso respecto a fecha y horario. En La Portada, golearon los “papayeros” por 4-1.