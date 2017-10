Esposa de Bravo acusó “fiestas” y “borracheras”

Tras la derrota de anoche, la esposa del capitán Claudio Bravo lanzó una dura acusación contra algunos integrantes del plantel, aunque sin dar nombres.

“Gracias por todos los lindos momentos mi Selección, gracias mi capitán América por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo”, partió comentando Carla Pardo.

Acto seguido remató: “Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban… A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que se deje de andar llorando. Porque ahora es un país entero el llora. Aquí te esperamos con los brazos abiertos mi capitán”, escribió en su cuenta de Instagram.

“ES FARANDULA”

Consultado al respecto, Bravo no confirmó pero tampoco negó las acusaciones de su esposa: “Eso es más para la farándula… Es su punto de vista, las cosas se hablan dentro… Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. No voy a hablar más allá, esas cosas se hablan en la interna…”.

En lo futbolístico, el capitán enfatizó que “estoy con una sensación de mierda… Nosotros mismos nos pusimos en aprietos, debimos haber abrochado la clasificación hace rato, tuvimos esto en las manos y cuando quisimos apretar, ya era muy tarde”.

Finalmente, Bravo, de 34 años, deslizó la posibilidad de renunciar a la Selección. “Me tomaré un tiempo para pensar. Las cosas se deciden con calma. Se habla en casa, hay que estar tranquilo. Pero si no estoy yo, el DT o el presidente, esto tiene que continuar. No hay que perder lo que hemos hecho todo este tiempo”.

MEDEL LO NIEGA

Gary Medel, en tanto, desmintió a Carla Pardo. “Yo nunca he visto a un compañero borracho, ni entrenar borracho. Yo no lo he visto. Todos los que han estado en la Selección lo han hecho de buena forma y se han roto el culo”, aseguró el zaguero, quien dijo que está dispuesto a continuar en la “Roja”.

“Fueron 10 años muy lindos para nosotros. Se cierra un ciclo, pero ahora empieza uno nuevo y yo voy a venir a la Selección cada vez que me necesiten. Tengo recién 30 años, puedo seguir por mucho tiempo más”, afirmó.

VIDAL AGRADECE

Desde Alemania, Arturo Vidal, quien no pudo jugar ayer por suspensión, escribió en Instagram: “Muchas gracias muchachos por todo!!, por todos estos años juntos, por dejar la vida en cada partido, por enseñarme y enseñarle a un país que con esfuerzo y trabajo todo se puede en la vida!!!”.

El volante de Bayern Munich dijo tener “el alma destrozada pero a la vez siento orgullo de estos jugadores y cuerpo técnico”.