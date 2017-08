“Estos jugadores se merecen todo y no los voy a dejar tirados”

Pablo Guede ofreció ayer una conferencia de prensa en el estadio Monumental, escenario del superclásico que se jugará este domingo a partir del mediodía en el marco de la quinta fecha del torneo Transición.

En la ocasión, el técnico de Colo Colo fue consultado si, considerando la irregular campaña, una eventual derrota ante Universidad de Chile le llevaría a poner su cargo a disposición, como ya lo hizo tras la caída en primera fase de Copa Chile frente a La Serena (1-4), cuando la dirigencia de Blanco y Negro lo tuvo que persuadir para que continúe en el cargo.

“Lo que más vale de todo es el apoyo de los futbolistas. No sé si ustedes (los periodistas) quieren preguntar si voy a renunciar o no dependiendo del resultado, pero les digo que no lo voy a hacer”, aseguró el entrenador albo.

“Estos jugadores se merecen todo y yo no los voy a dejar tirados, lo mismo los directivos que me están apoyando constantemente… Son muchos los motivos que tengo para no renunciar. Ya cometí el error de irme de un club grande como San Lorenzo”, argumentó el DT argentino, graficando que “acá me motivan muchas cosas… ¡Es Colo Colo, cuesta llegar acá y a nadie le regalan este puesto eh!”.

ARCHIRRIVAL

En lo futbolístico, Guede evitó referirse a la “U”. Sólo dijo que tiene individualidades que le generan un grado de preocupación. “Son futbolistas que saben a lo que juegan. Pero no miro al rival. Estoy centrado en el trabajo que tenemos que hacer nosotros”.

“Estos son partidos únicos, ningún parecido al anterior. Por eso mueven lo que mueven. Es el eterno rival, el partido que todos quieren ganar. Es especial por el marco que se genera, por la gente, y nosotros nos jugamos mucho”, complementó el técnico albo.

En la misma línea añadió que en un superclásico “mucha táctica no puedes plantear por todo lo que genera. Sólo puedo decir que saldremos a hacer nuestro juego. ¿La presión?… La siento normal, porque es Colo Colo, el club más grande de Chile y sé todo lo que implica”.

PARTE MEDICO

En cuanto a la situación de Esteban Paredes, quien está “entre algodones” por un problema lumbar que incluso le impidió jugar el sábado último en el revés ante Universidad de Concepción en el Monumental (1-2), Guede dijo que lo esperará hasta último momento.

Lo concreto es que el ariete y capitán albo ha evolucionado, pero el técnico quiere estar seguro. “No sé si ‘llega’ Esteban… lo resolveré a más tardar el sábado. Quedan dos días de trabajo y veré cómo va”, apuntó Guede.

Similar es la situación de Luis Pedro Figueroa, también lesionado. “También lo vamos a esperar hasta el sábado”, afirmó el entrenador, acotando además que el delantero uruguayo Octavio Rivero “tiene un golpe en el empeine que no le permitió entrenar bien ayer (miércoles)”, pero lo más probable es que esté a disposición.

Recordemos que las bajas confirmadas de los albos para el superclásico son el carrilero zurdo Bryan Véjar, el ariete Andrés Vilches y el enganche Ramón Fernández, todos con problemas físicos.

ESPECULANDO

Según el portal dalealbo.cl, que sigue el día a día de Colo Colo, la probable oncena que estaría preparando Guede para mantener la paternidad de 16 años sobre la “U” en el Monumental es con Agustín Orión; Matías Zaldivia, Julio Barroso, Fernando Meza; Luis Pedro Figueroa, Claudio Baeza, Gabriel Suazo; Jorge Valdivia, Jaime Valdés; Octavio Rivero y Esteban Paredes.

En caso de que uno de los dos delanteros no “llegue” al partido debido a sus problemas físicos, Valdivia jugaría como “9 y medio”, incluyendo a Jorge Araya en la zona de volantes.