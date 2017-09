“Estoy totalmente sorprendido y triste…”

Marcelo Díaz, emblemático volante de la “Roja” desde 2011, no fue convocado por Pizzi para los partidos de eliminatoria mundialista contra Ecuador y Brasil. El mediocampista aclaró que “nunca pedí quedar fuera de la convocatoria”.

Juan Antonio Pizzi remeció ayer el ambiente futbolístico nacional tras decidir no convocar al emblemático volante Marcelo Díaz para la última doble fecha de eliminatoria mundialista sudamericana, contra Ecuador el próximo jueves 5 de octubre en el Monumental y frente a Brasil en Sao Paulo el martes 10 del mismo mes, ambos compromisos fijados a partir de las 20,30 horas.

Desde que Claudio Borghi se decidió a llevarlo a la “Roja” en octubre de 2011, el mediocampista venía siendo figura clave gracias a su salida limpia, constante auxilio a los compañeros, despliegue, buen pie y coberturas, transformándose en titularísimo a la altura de Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, aunque con menor presencia mediática. Así fue campeón de la Copa América 2015 en nuestro país y la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos.

Sin embargo, el grueso error cometido en la final de la Copa Confederaciones 2017 que derivó en el único gol de Alemania y su evitable “mano-penal” ante Bolivia (0-1) en la pasada doble fecha eliminatoria, claramente comenzaron a “pasarle la factura”, así como también las declaraciones previas en que cuestionó la decisión del entrenador de modificar el dibujo táctico.

BAJON DE DIAZ

Paralelamente, Celta de Vigo lo declaraba prescindible y Marcelo Díaz terminó emigrando al Pumas de México, todo esto en medio de un supuesto bajón futbolístico, físico y psicológico, a los ojos del DT de la Selección.

El tema es que “Care’pato”, aún sin estar en su mejor nivel, claramente hubiese sido aporte de experiencia, sobre todo en una instancia tan decisiva como la que se viene, con mucha presión para los jugadores.

Al menos, Pizzi pudo haberlo citado como alternativa, más si se considera que constantemente el entrenador lleva “a pasear” con la Selección al volante Felipe Gutiérrez, cuya nominación, a esta altura, parece basarse más en “afectos” que razones futbolísticas.

SORPRENDIDO

A través de un mensaje en Twitter, Marcelo Díaz expresó sus sensaciones luego de quedar fuera de la Selección.

“Aclaro que no he hablado con ningún periodista ni medio de comunicación y también aclaro que nunca pedí quedar fuera de la convocatoria”, partió comentando el volante de 30 años.

“Estoy totalmente sorprendido y triste por esta situación. Igualmente de todo corazón, espero que mis compañeros ganen los dos partidos y así clasificar al Mundial”, agregó.

“El tiempo dirá si regreso o no a la Selección. Soy muy respetuoso de las decisiones técnicas y las acepto aunque no las comparta, pero creo que esta vez me están señalando de muy mala forma y eso me duele…”, finalizó Díaz.

MAS AUSENCIAS

La nómina de 19 “extranjeros” entregada ayer por Pizzi tampoco incluyó al ariete Nicolás Castillo (Pumas de México), por problemas físicos ni al centrodelantero Felipe Mora (Cruz Azul), quien hoy está “prendido” a punta de goles en el fútbol “azteca”.

A diferencia de la convocatoria anterior, no fueron considerados el atacante Fabián Orellana, debido a su inactividad en el Valencia de España, ni el central Osvaldo González (Toluca de México), por decisión técnica.

En cuanto a las novedades para los partidos contra Ecuador y Brasil, resaltan el volante Erick Pulgar (Bologna de Italia), el central Guillermo Maripán (Alavés de España), el carrilero zurdo Martín Rodríguez (Cruz Azul) y el “volantero” Edson Puch (Pachuca).

LOS “EXTRANJEROS”

Arqueros (1)

Claudio Bravo, Manchester City (Inglaterra).

Defensas (6)

Mauricio Isla, Fenerbahçe (Turquía).

Enzo Roco, Cruz Azul (México).

Paulo Díaz, San Lorenzo (Argentina).

Gary Medel, Besiktas (Turquía).

Eugenio Mena, Sport Recife (Brasil).

Guillermo Maripán, Alavés (España).

Mediocampistas (9)

Charles Aránguiz, Bayer Leverkusen (Alemania).

Arturo Vidal, Bayern Munich (Alemania).

Francisco Silva, Cruz Azul (México).

Erick Pulgar, Bologna (Italia).

Pedro Pablo Hernández, Celta (España).

Felipe Gutiérrez, Inter (Brasil).

Leonardo Valencia, Botafogo (Brasil).

César Pinares, Al-Shajah (Emiratos Arabes).

Martín Rodríguez, Cruz Azul (México).

Delanteros (3)

Alexis Sánchez, Arsenal (Inglaterra).

Eduardo Vargas, Tigres (México).

Edson Puch, Pachuca (México).

NOMINA LOCAL

Cabe mencionar que este domingo, una vez finalizada la octava fecha del torneo Transición, el técnico de la “Roja” completará la nómina con jugadores del medio local.

Entre los fijos aparecen Johnny Herrera, Gonzalo Jara y Jean Beausejour, de Universidad de Chile, y podría sumarse el goleador azul Mauricio Pinilla.

También son cartas seguras el ariete Esteban Paredes y el enganche Jorge Valdivia, de Colo Colo. Además, Pizzi debería ratificar al carrilero derecho José Pedro Fuenzalida y el portero Cristopher Toselli, de Universidad Católica.

BAJA EN BRASIL

En otro plano, una nueva baja que se suma a Marcelo (Real Madrid), en el mismo puesto de lateral izquierdo, confirmó ayer el seleccionador brasileño Tite.

Se trata de Filipe Luis (Atlético Madrid), quien sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda y no alcanzará a recuperarse para los partidos contra Bolivia y Chile. Su reemplazante será Jorge Marco de Oliveira (Mónaco de Francia).