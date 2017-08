Fernández se suma a las bajas y Paredes “ilusiona”

Una mala noticia recibió ayer Colo Colo con miras al superclásico de este domingo al mediodía en el Monumental, por la quinta fecha del torneo Transición.

El volante Ramón Fernández (foto), quien sólo viene siendo “alternativa” en el mediocampo, abandonó la práctica por un tirón en el gemelo de la pierna derecha, lesión que automáticamente lo descartó para el choque contra los azules. El enganche será sometido a exámenes que determinarán la gravedad del eventual desgarro que podría alejarlo de las canchas por un tiempo indeterminado.

Fernández se suma a la baja también confirmada del lateral volante izquierdo Bryan Véjar, quien se lesionó en el empate 1-1 del pasado 15 de agosto ante Palestino en La Florida.

Recordemos que con antelación quedó descartado para el superclásico el ariete Andrés Vilches (igualmente por lesión muscular), mientras que Esteban Paredes se recupera de un problema lumbar y con el trabajo diferenciado que está realizando debería “llegar” al domingo.

LESION DE FIGUEROA

Otro que tiene problemas físicos es Luis Pedro Figueroa, a quien el técnico albo Pablo Guede venía utilizando como titular en la zona de volantes centrales.

El lateral volante derecho tiene un microdesgarro. “Vengo haciendo todo lo necesario para volver. Como siempre, en mi vida confío más en Dios que en cualquier otra situación”, comentó Figueroa.

Añadió que “estoy con tratamiento y haciendo algún tipo de ejercicio para no perder el tema físico, así que en ese sentido me siento muy tranquilo, confiado y que sea la voluntad de Dios si puedo jugar o no el fin de semana”.

EN LA TABLA

Colo Colo afrontará el superclásico octavo en la tabla con 5 puntos, a cinco unidades del puntero Unión Española y a cuatro de su escolta, que es precisamente la “U”.

“En un clásico da lo mismo cómo uno llega. Ganando, quedamos a un punto de la ‘U’ y esperando lo que pueda pasar con Unión (Española) y los otros que están arriba de nosotros. El campeonato recién está comenzando, apuntó Figueroa.

“Ganar el clásico te da confianza y te ayuda a seguir mejorando cosas, pero al final del campeonato lo que va a pedir el hincha es la copa y eso es lo más importante”, complementó.

IMPORTANCIA DE PAREDES

Respecto a Esteban Paredes y su lesión, Figueroa sostuvo que “él es importantísimo para el equipo, un jugador clave que tiene la capacidad de aguantar a dos o tres jugadores, se da media vuelta y le pega al arco desde un lugar donde otros no lo hacemos”.

“Lo ideal sería que Esteban pueda ‘llegar’ y que sea determinante, como lo es siempre. Eso es lo fundamental”, cerró Figueroa.