“Fuimos muy superiores a la ‘U’ en todos los aspectos”

Pablo Guede se mostró tranquilo tras la goleada alba por 4-1 sobre Universidad de Chile. “El compromiso que tienen los jugadores con esta camiseta es absoluto y me siento afortunado de entrenarlos. Por eso, vamos a seguir de la misma manera”, destacó el entrenador de Colo Colo.

A la hora de analizar las acciones, comentó que “hicimos un partido correcto en todas las fases del juego. Quiero felicitar a Guillermo (Hoyos) y la ‘U’, porque son un gran equipo, pero a partir de eso fuimos superiores. No nos llegaron con peligro y eso es un mérito increíble de los futbolistas”.

“Para mí destaca la forma en que se ganó, siendo muy superiores en los aspectos defensivos, en el medio y en ataque. La ‘U’ no pateó al arco y que un equipo tan bueno como ellos no lo haga creo que es un mérito increíble de los futbolistas nuestros. A partir de ahí, los atacamos de forma muy inteligente”, agregó.

ELOGIA A PAREDES

En cuanto a la gran actuación de Esteban Paredes, quien se despachó una tripleta, manifestó que “se lleva todos los galardones, hizo tres goles y fue mérito de él. El entrenamiento ‘invisible’ y el esfuerzo que hizo para llegar al partido de la manera que llegó sólo lo sabemos él y yo. Entrenó en doble turno desde el momento en que tuvo el golpe. Se sacrificó toda la semana para este partido y tuvo su recompensa”.

Guede también dijo que si se dieran todas las circunstancias que ocurrieron en el superclásico, “ganaríamos todos los encuentros… Pero eso mismo es lo que hace al fútbol el deporte con más gente del mundo: no se puede hacer lo mismo en cada partido que uno disputa”.

VALDIVIA FELIZ

Jorge Valdivia se mostró eufórico luego del triunfazo de ayer. “Es uno de los mejores partidos que hemos hecho este semestre y no podía ser de otra manera para ganarle a un equipo como la ‘U’, con los jugadores de la calidad que tienen”, resaltó.

Dijo que el plantel albo “está muy feliz y le agradezco a la gente que llenó el estadio y nos dio un bonito recibimiento, así que ahora a disfrutar nada más”.

También elogió al archirrival. “Creo que la ‘U’ es un equipo que tiene muchos referentes a nivel nacional, así que estamos felices y no pasa sólo por el resultado, sino por cómo jugamos”.

“CUATRO GOLES

NO ES MENOR”

Por su parte, el central Julio Barroso sostuvo que “estamos contentos porque todos saben el partido que representa el clásico, por cómo se vive la semana previa. Le ganamos a nuestro clásico rival y hacerle cuatro goles no es menor”.

“Creo que fuimos superiores gran parte del partido y gracias a Dios nos vamos contentos para sumarnos al lote de arriba”, añadió.

El también zaguero Matías Zaldivia comentó que “no sólo era un clásico, sino que nos dejaba a un punto de la ‘U’, que es nuestro principal rival”.

Las claves del partido, según el defensa, “fueron las ganas y actitud que pusimos. Este equipo tiene una técnica impresionante, pero lo que prevaleció fueron las ganas y el corazón”.