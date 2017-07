“Gary es gruñón y Arturo es ‘soy el mejor’…”

Además de la presencia de Claudio Bravo (ver página 37), la conferencia de prensa en San Petersburgo tuvo ayer a un distendido Alexis Sánchez, quien se dio maña para realizar en tono jocoso un completo perfil sicológico de sus compañeros más emblemáticos: Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Mauricio Isla.

“Cuando un jugador no hace su trabajo al equipo le va mal. Claudio, como ya lo dije antes, es el ‘Capitán de América’ porque es el líder y siempre trata de conocer al equipo”, comenzó analizando el tocopillano.

CON TODO

Acto seguido, lanzó lo mejor de su repertorio: “El Gary (Medel) es gruñón, hay que saber ‘llegarle’…; el Arturo (Vidal) es ‘soy yo, el mejor’… Y el ‘Huasito’ (Mauricio Isla) a veces anda amurrado, pero debe ser porque está enamorado (risas)… ¿Yo?… Igual estoy enamorado, pero de mis perros”.

Alexis también se dio tiempo para contar una anécdota. “Antes iba primero al gimnasio, me hacía videos solo. Pero ayer (jueves) me levanté y estaban todos los jugadores en el gimnasio, primero que yo… Me sentí muy orgulloso”, reveló el delantero, acotando que “cuesta estar entre los mejores, porque a veces hay días que me levanto de la cama y no dormí bien, pero me tomo un café y salgo a jugar igual”.

FAVORITISMO

Ya más serio, Alexis enfatizó que “los jugadores y el cuerpo técnico nos sentimos favoritos… Si no fuese así, mejor nos quedábamos en Chile y no veníamos a jugar la Copa. Los jugadores de este equipo se han caracterizado por la mentalidad ganadora que tiene cada uno”.

Aclaró, eso sí, que “hay respeto también por Alemania, que tiene un gran equipo, con grandes jugadores y corren todo el partido, pero en el nuestro cada jugador se siente con la mentalidad de ganar la final”.

FALTA DE GOL

Consultado por la falta de contundencia que ha tenido Chile en el arco contrario, Sánchez recordó al “Loco” Bielsa. “Hemos tenido oportunidades… Como dijo Marcelo una vez, cuando un equipo tiene oportunidades, no hay que preocuparse. Yo creo que las ocasiones están, sólo hay que esperar, tener confianza en el compañero y estar tranquilos”.

CRITICA A LA PRENSA

En otro tema, al igual que Bravo, el tocopillano deslizó una crítica hacia la prensa nacional. “Llevo 12 años de carrera y veo en Inglaterra que los jugadores se apoyan, la prensa apoya… Ustedes deben sentirse privilegiados por los jugadores que tiene Chile en este momento. Hace 20, 30, 50 años nunca iban al Mundial, con suerte el ‘62 y a Francia ‘98… Y a veces escucho opiniones que dicen que los otros jugadores son mejores que nosotros, en vez de decir ‘qué bueno es Alexis, qué bueno es Claudio, qué bueno es Arturo’… Por eso les digo que disfruten, porque si no nos apoyamos entre nosotros como chilenos ¿quién nos va a apoyar?”.

¿DONDE JUGARA?

Finalmente, Alexis aseguró que ya tiene decidido su futuro, aunque no reveló dónde jugará en la próxima temporada, esto, por las “grúas” que quieren sacarlo del Arsenal, entre ellas Manchester City.

“La verdad es que ahora estoy enfocado en la Copa Confederaciones. El futuro se decidirá después de que termine esto. Espero levantar el trofeo y ahí veré si me voy o me quedo… No sé… Lo tengo claro, pero no lo puedo decir”, cerró “Maravilla”.