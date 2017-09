“Grandes” partieron goleando en la Champions

Con Arturo Vidal en las tribunas del Allianz Arena, purgando una suspensión que arrastra desde la edición anterior, Bayern Munich tuvo un auspicioso estreno en la Champions League 2017-2018. El conjunto bávaro no extrañó al volante nacional y goleó ayer 3-0 a Anderlecht de Bélgica por la primera fecha del grupo “B”.

El “Rey Arturo” no pudo jugar debido a la tarjeta roja que vio en los cuartos de final del torneo pasado ante Real Madrid, lo cual no fue impedimento para que aplaudiera el sólido desempeño de sus compañeros, incluso subiendo a Instagram la imagen de la apertura de la cuenta mediante penal convertido por Robert Lewandowski a los 11 minutos. El mismo ariete polaco fue víctima de la dura falta que derivó en la pena máxima y la consiguiente expulsión del jugador visitante Sven Kums.

GOLEADA BAVARA

En el complemento, Bayern salió a definir el partido y controló el encuentro con autoridad. Fue así como Thiago Alcántara (64’) definió una buena jugada colectiva para el 2-0 y Joshua Kimmich (90’), tras pase de Jerome Boateng, estructuró el marcador definitivo.

El siguiente encuentro de Bayern será el miércoles 27 de septiembre, cuando visite a Paris Saint Germain.

PSG INTRATABLE

Los millones invertidos siguen dándole frutos al París Saint Germain, que ayer tuvo un debut de ensueño en el grupo “B” de la Liga de Campeones de Europa.

PSG apabulló como visita al Celtic de Escocia con un expresivo 5-0 gracias a las pinceladas de Mbappé, Ney-mar y el uruguayo Edinson Cavani.

467 millones de euros totaliza la inversión que hizo el “gigante” francés por este tridente: 222 “kilos” el brasileño y 180 la promesa francesa de 18 años y los 65 millones de la moneda europea que costó en su momento el delantero “charrúa”.

A TODA ORQUESTA

El desembolso que hizo PSG una vez más se justificó ayer. Neymar aguantó la presión de un defensa y abrió la cuenta a los 19’; Mbappé aumentó tras “encontrar” un balón que definió con categoría (34’) y Cavani puso el tercero de penal tras recibir una falta en el área (40’).

El cuarto fue un autogol de Ralstom tras centro de Dani Alves (82’) y tres minutos después Cavani, capitán del PSG, puso el 5-0, sellando de paso su doblete personal.

Un dato no menor: en los dos compromisos que ha jugado hasta ahora el tridente Mbappé – Cavani – Neymar (el otro por la Liga Francesa), los tres han marcado.

“BARÇA” SOLIDO

En el grupo “D”, Barcelona no tuvo mayores problemas y superó ayer por 3-0 a la Juventus en el Camp Nou.

El dominio de los catalanes fue prácticamente de principio a fin, con Lionel Messi transformado nuevamente en pilar fundamental para la victoria de los locales.

El astro argentino batió al meta Gianluigi Buffon al cierre del primer tiempo (45’) por primera vez en su carrera, vía disparo de zurda tras pared realizada con Luis Suárez.

El croata Iván Rakitic capturó un rebote dejado por un defensa, luego de una gran jugada personal de Messi y concretó la segunda cifra del partido (56’).

La “Vecchia Signora” tuvo tibios intentos para acortar el marcador con remates de Paulo Dybala y Federico Bernardeschi que no causaron mayor peligro alguno en la portería de Marc André Ter Stegen.

OTRO DE MESSI

El 3-0 definitivo llegó en los pies de Messi (69’) con una corrida en diagonal y un remate de zurda para batir nuevamente a Gianluigi Buffon.

Sporting Lisboa recibirá al Barcelona en la próxima fecha el miércoles 27 del presente.

“MOU” CELEBRA

Como todos los “grandes” en la jornada de ayer, Manchester United también empezó con el pie derecho la Champions 2017-2018.

El equipo dirigido por José Mourinho mostró gran superioridad en Old Trafford ante un débil Basilea de Suiza, aprovechando su mayor poderío en el juego aéreo para hacer los dos primeros goles.

Marouane Fellaini (35’) y Romelu Lukaku (53’) abrieron el cerrojo de un cuadro helvético que mostró sólo algunos destellos en la segunda mitad.

El 3-0 de los ingleses llegó a seis minutos del tiempo reglamentario (84’), cuando Marcus Rashford aprovechó una falla de la zaga visitante para “cerrar” el partido.

LESION DE POGBA

La nota negativa para Manchester United fue la lesión sufrida por el francés Paul Pogba, quien a los 18’ del primer tiempo tuvo que abandonar la cancha por un problema muscular. En la segunda fecha, el equipo de “Mou” visitará al CSKA de Moscú el miércoles 27.

En tanto, por el grupo “C”, el campeón inglés Chelsea aplastó como local al modesto Qarabag de Azerbaiyán con un 6-0. Los goles fueron de Pedro Rodríguez (5’), Davide Zappacosta (30’), César Azpilicueta (55’), Tiemoue Bakayoko (72’), Michy Batshuayi (76’) y Michy Batshuayi (82’).

BRAVO Y MEDEL

Claudio Bravo podría ser titular hoy en Manchester City y lo propio Gary Medel en Besiktas de Turquía.

El portero nacional y el equipo inglés visitarán Holanda para medirse con Feyenoord en la apertura del grupo “F”, aunque la recuperación del meta brasileño Ederson, el “elegido” por Josep Guardiola en este inicio de temporada, pone en duda la eventual titularidad del arquero chileno.

Por su parte, el “Pitbull” asoma como estelar en el club turco, que jugará contra Porto en Portugal. Este encuentro se enmarca en la zona “G”.

