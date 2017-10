Guede anuncia que apelarán por la expulsión de Valdivia

Pablo Guede, técnico de Colo Colo, expresó su satisfacción por la victoria alba sobre Wanderers (2-0) que les permitió alcanzar en la punta a Unión Española, pero se mostró en desacuerdo con la expulsión de Jorge Valdivia.

“El está aguantando demasiado por todas las patadas del partido, por todas las que ha recibido en los últimos encuentros para que reaccione. El tema es que no reacciona, porque acabo de ver las imágenes y, para mí, no es para expulsión. Solamente le apoya la cabeza al rival, ni tira un cabezazo. Creo que el juez se apuró. Espero que cuando apelemos al Tribunal sean sensatos y vean que no es para expulsión”, comentó el entrenador argentino.

PLANIFICACION

Agregó que “hasta la expulsión pudimos desarrollar el juego que practicamos. Teníamos pensado de antemano realizar las modificaciones y por eso preferimos salir con Luis Pedro Figueroa, quien realizó el trabajo sucio en la primera etapa y en el complemento logramos más velocidad y profundidad con Iván Morales”.

“Creo que fue un partido duro como sabíamos que iba a ser, contra un equipo que se está jugando el descenso y no pierde la forma de jugar. De hecho, por momentos nos tuvo la pelota. Lo bueno es que nosotros supimos atacarlos cuando debíamos y de la manera correcta”, complementó Guede.

LESION DE VALDES

Respecto a la lesión que sufrió Jaime Valdés, el técnico albo explicó que “sintió un ‘pinchazo, pero me dijo que no es mucho… El martes se tendrá que realizar el examen, habrá que planificar qué es lo mejor para él y ojalá se pueda recuperar prontamente”.

En materia de objetivos, Guede prefirió no levantar la candidatura de Colo Colo al título. “No. Hace cuatro semanas no lo éramos. Tenemos que seguir y ahora pensamos en el próximo partido ante Audax Italiano, porque acá nadie le gana fácil a nadie. Llevamos dos partidos sufriéndolos, trabajándolos y jugando de la manera que lo debemos jugar. Por eso no podemos desenfocarnos”, cerró el DT.

PIDE DISCULPAS

En su estilo, Valdivia prefirió las redes sociales para referirse a su expulsión. En primer instancia, el “Mago” lanzó un insulto (“jugador CTM..!!”) que se interpretó como un mensaje dirigido al zaguero porteño Mario López, con quien protagonizó el incidente que derivó en la tarjeta roja para ambos.

No obstante, minutos después, Valdivia explicó que el garabato “lo digo por mí. Gil por dejar a mi equipo con 10. Pido disculpas al jugador de SW, al árbitro x la situación, a mis compañeros, a la gente que nos apoya”.

“No veo agresión de mi parte, pero de igual forma perjudiqué a mi equipo. Espero volver pronto y mejor #Estamosprimeros”, finalizó Valdivia.

PROGRAMACION

Cabe mencionar que en la décima fecha del Transición se jugarán los siguientes partidos:

Sábado 21

12,00: Iquique – Temuco, en Cavancha.

15,30: Huachipato – U. Católica, en el Cap.

18,00: Audax Italiano – Colo Colo, en La Florida.

20,30: San Luis – Antofagasta, en Quillota.

Domingo 22

12,00: Wanderers – Everton, en Valparaíso.

15,30: U. de Concepción – O’Higgins, en el “Ester Roa”.

18,00: Curicó – U. Española, en Curicó.

20,30: U. de Chile – Palestino, estadio por confirmar.